Crespo vivirá la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura del 6 al 8 de noviembre

La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo llevará adelante la trigésimo segunda edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el predio ferial ubicado en la intersección del Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y la calle Alemanes del Volga de la ciudad de Crespo, con el objetivo de exhibir el potencial productivo, tecnológico, comercial, emprendedor y artístico de la región.

El evento desplegará una variada propuesta que abarca exposiciones comerciales, actividades deportivas, gastronomía en vivo, paseos y una cartelera musical que tendrá como atracciones principales en el escenario mayor a la banda Turf el viernes, al cantante El Polaco el sábado y a Soledad Pastorutti el domingo.

El predio dispondrá de más de 150 estands distribuidos entre empresas, industrias, emprendedores, artesanos y organismos públicos que conformarán la muestra productiva de Crespo y la zona de influencia.

Dentro del lugar funcionará un patio gastronómico con platos a base de ave y huevo, tragos y cerveza artesanal, junto al desarrollo de las demostraciones de cocineros y el concurso de Pollo al Disco Solidario, donde instituciones competirás para financiar sus proyectos comunitarios.

Además, la grilla de actividades incluirá un espacio recreativo con juegos, un desfile tradicionalista integrado por más de ochenta caballos que transitarán hacia el predio para dar inicio a las jornadas y la actividad continua del escenario de la Peña Joven con artistas emergentes y Djs locales.

La historia de la celebración remite al rol de Crespo como epicentro pionero del desarrollo avícola en Entre Ríos a comienzos del siglo XX, impulsado por precursores como el alemán Luis Kaehler, nacido en 1885 en Lunenburgo y afincado en la zona en 1912, cuya impronta sentó las bases de una industria que luego se expandió hacia ciudades como Concepción del Uruguay, Colón, San José, Gualeguay y Villaguay.

Las entradas generales anticipadas o en puerta tienen un valor de $35.000 para el viernes, de $30.000 para el sábado y de $45.000 para el domingo, con la opción de adquirir el bono combo para las tres jornadas a $80.000.

El acceso será sin costo para menores de 10 años inclusive y para titulares del Certificado Único de Discapacidad.

Para los residentes con domicilio en Crespo o su ejido que adquieran los boletos en el municipio o en el sector de la Terminal de Ómnibus, las tarifas serán de $26.000 para el viernes, de $24.000 pars el sábado y de $30.000 para el domingo, mientras el bono combo costará $56.000. En este caso, ingresan sin cargo menores de hasta 16 años.

Para jubilados, las entradas tendrán un 20% de descuento y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de los bancos Entre Ríos y Santa Fe.

Entradas disponibles en este enlace.