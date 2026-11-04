El Polaco ofrecerá un recital en Paraná este sábado

El cantante brindará un concierto en vivo este sábado 7 de noviembre a partir de las 23:30 en el complejo Hierlam XL, ubicado sobre calle Estrada en la zona costera de la ciudad de Paraná, con el fin de presentar ante el público de la capital provincial un recorrido exhaustivo por las canciones más destacadas de su discografía.

La presentación del artista bonaerense permitirá repasar el repertorio acumulado a lo largo de más de dos décadas de trayectoria en la escena de la música tropical argentina.

Tras sus inicios a los 17 años al frente de la agrupación Una de Kal, el intérprete comenzó su camino en formato solista en el año 2006 con el lanzamiento del disco Vuelve, te lo pido bajo el sello Magenta, trabajo al que sucedieron producciones discográficas como Agradeciendo a Dios, Sigo por el objetivo, Molestando y Esto recién comienza, y registros en vivo en escenarios de relieve nacional entre los que destaca el Teatro Coliseo y su concierto en el estadio Luna Park en el año 2012.

A su labor musical incluye colaboraciones con bandas de diversos estilos como Agapornis en el tema Dale tu amor y la composición de la canción La zurda de oro para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Además de su faceta musical, el artista suma un recorrido por la televisión argentina como actor en ficciones como Viudas e hijos del Rock and Roll y la película 27: El club de los malditos, además de su participación en certámenes como Bailando por un sueño y MasterChef Celebrity Argentina.

Las entradas anticipadas de encuentran a la venta a través de Passline, con la entrada general a un costo de $15.000 y el combo promocional para dos personas a un valor de $25.000.