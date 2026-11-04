El Premio Microteatro Contier 2026 seleccionó las cinco obras que subirán a escena

La Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos seleccionaron cinco obras teatrales pertenecientes a distintas localidades del territorio entrerriano en el marco del Premio Microteatro Contier 2026, con el objetivo de promover la producción dramatúrgica independiente, garantizar la representación territorial de la provincia y exhibir propuestas de pequeño formato el próximo jueves 12 de noviembre en el Auditorio Rodolfo Walsh, en calle Buenos Aires 389.

La definición se concretó tras la evaluación de un total de 19 proyectos presentados por elencos de diversos departamentos, en una instancia desarrollada dentro del Foro El Teatro Independiente como Poética de la Re Insistencia que derivó en la elección de un texto por cada una de las cinco regiones culturales en las que se divide el organismo.

La tarea de análisis estuvo conducida por el jurado integrado por María Elena Vásquez, Demián Sánchez y Azul Balmas, evaluadores designados por la unidad académica de la universidad pública. La labor del tribunal se guio por las normativas de la Ley Provincial de Teatro y el principio universitario de federalización de la cultura, sopesando la convivencia entre poéticas tradicionales y lenguajes emergentes.

Los criterios examinados abarcaron el abordaje temático, la calidad dramatúrgica, la originalidad conceptual, el desempeño actoral y la potencia escénica, sumados al ritmo de la representación, el uso del formato de corta duración (que contempla piezas de entre 7 y 15 minutos) y la viabilidad técnica para resolver el montaje en espacios con requerimientos escénicos básicos.

De acuerdo con el dictamen, las obras elegidas por región corresponden a la propuesta "El escarabajo", proveniente de Concepción del Uruguay por la Región I, teniendo a "Las que me habitan como suplente"; el título "Atá-Má", de la localidad de San José por la Región II, con la obra "¿Cómo llegó esto acá?" en carácter de suplente; la pieza "Alguien Sueña", de la ciudad de Paraná por la Región III, secundada por "La bruja sin nombre"; la obra "Soloito", de Concordia por la Región IV; y la producción "Empática Electrónica", de Gualeguay por la Región V, con la pieza "Klepto" en la suplencia.