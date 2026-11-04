Paraná y Larroque recibirán dos propuestas del ciclo Un Domingo de Teatro

"Un enemigo del pueblo" llega a Un Domingo de Teatro.

El ciclo provincial tendrá funciones simultáneas este domingo 8 de noviembre, a las 20, en La Vieja Usina de Paraná y en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli de Larroque. Se presentarán El regreso de los pájaros y Un enemigo del pueblo, con entrada libre y gratuita.

El ciclo Un Domingo de Teatro continuará este domingo 8 de noviembre con dos funciones en simultáneo en Paraná y Larroque, como parte de la programación impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), junto con los municipios participantes.

Ambas propuestas comenzarán a las 20 y tendrán entrada libre y gratuita.

En Paraná, la cita será en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861, donde se presentará El regreso de los pájaros, un unipersonal de danza-clown proveniente de Colón y protagonizado por Victoria Vinzon.

La obra tiene una duración de 50 minutos, es apta para todo público y está recomendada para mayores de 13 años.

La propuesta se desarrolla en un paisaje rural donde los límites entre la realidad y el recuerdo comienzan a desdibujarse. A través del humor, la danza y el absurdo, la puesta trabaja sobre la tensión entre la brutalidad humana y la ingenuidad de lo silvestre, proponiendo una mirada sobre el vínculo con la naturaleza.

Un clásico de Ibsen en Larroque

También a las 20, en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli de Larroque, se presentará Un enemigo del pueblo, basada en la obra escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen en 1882.

La historia sigue al doctor Thomas Stockmann, quien descubre que las aguas de los baños termales de su pueblo están contaminadas y advierte sobre el riesgo que representan para la salud de la población.

El conflicto aparece cuando su hermano, el alcalde, decide priorizar los intereses económicos y políticos de la comunidad antes que reconocer públicamente el problema.

A partir de ese enfrentamiento, la obra pone en discusión la relación entre verdad científica, poder político, intereses económicos y responsabilidad pública.

Las dos funciones forman parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que promueve la circulación de producciones escénicas y el acceso a propuestas culturales en distintas localidades de la provincia.