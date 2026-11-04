Recorridos literarios: el ciclo repasará las raíces paranaenses de la familia Borges

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner), la Facultad de Trabajo Social de la UNER y la Municipalidad de Paraná coordinarán la propuesta "Leemos a Jorge Luis Borges" este viernes 6 de noviembre a las 19 en la Plaza Borges, espacio ubicado en la intersección de las calles San Martín y Pronunciamiento de la ciudad de Paraná.

La actividad tiene por objetivo llevar a cabo un recorrido literario que ponga en diálogo la obra del escritor con sus raíces paranaenses a través de la lectura compartida de sus textos y de los escritos de su padre, Jorge Guillermo Borges, quien nació en la capital entrerriana en el año 1874.

La actividad se desarrollará en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos de la ciudad y contará con interpretación en lengua de señas en vivo, servicio que estará a cargo de estudiantes pertenecientes a la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina.

La jornada se encuentra enmarcada dentro del proyecto cultural y de promoción de la lectura denominado "Paraná Lee: Recorridos Literarios", iniciativa impulsada de manera conjunta por Eduner y la Editorial Municipal de Paraná.

Desde su puesta en marcha en el año 2021, el programa concretó más de veinte trayectos lectores en diversos puntos del entramado urbano de la capital provincial, buscando invitar a la ciudadanía a la lectura y al reconocimiento del espacio público a través de los libros.

Cabe destacar que en el año 2023 este trabajo conjunto obtuvo un reconocimiento de alcance nacional al lograr el segundo lugar en la categoría Sociedad de los Premios VivaLectura, certamen respaldado por el Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos.

La actividad será libre y gratuita.