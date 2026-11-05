Club de Anécdotas, este sábado en Casa Grande

Los artistas Carmen Alday, Feli Vercelli y Juanchi Ottado ofrecerán la propuesta artística denominada "Club de Anécdotas" este sábado 7 de noviembre a las 21 en el espacio cultural Casa Grande, ubicado en calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de compartir una velada centrada en el relato de historias, el rescate de recuerdos y la interpretación musical.

La actividad, enmarcada en el ciclo Casa Florecida, busca generar un espacio de encuentro con el público a través de la narración de vivencias y pasajes que apelan a la memoria colectiva y a las emociones compartidas desde la palabra y el acompañamiento sonoro.

El encuentro combinará la palabra, el relato y las intervenciones musicales a cargo de los tres integrantes, encargados de cruzar sus trayectorias para dar forma a una experiencia que invita al público a escuchar, imaginar y verse reflejado en las narraciones.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que el costo en puerta será de $12.000. Para reservas, comunicarse al 343 6207071.