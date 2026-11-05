El Colectivo Fotográfico Entrerriano inaugura la muestra "Miradas Entrerrianas"

El Colectivo Fotográfico Entrerriano llevará a cabo la apertura de la muestra de fotografía titulada "Miradas Entrerrianas" este jueves 5 de noviembre a las 20 en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná.

La actividad ofrecerá al público de la capital provincial la oportunidad de recorrer una producción conjunta que propone pausar la inmediatez para profundizar en el anclaje del instante y en la diversidad de percepciones sobre la realidad regional.

La propuesta expositiva aborda la democracia de ideas y la integración de perspectivas sobre los géneros establecidos dentro del arte fotográfico de este nuevo siglo, reflejando las luchas colectivas conquistadas y aquellas que permanecen a día de hoy.

La nómina completa de los artistas que integran la muestra colectiva se encuentra conformada por Diego Arias, Gustavo Cabral, Jano Colcerniani, Liza Emery, Javier Escobar, Juliana Faggi, Florencia Febre, Cynthia Fistraiber, Mauricio Garín, Jesica Loreley Galop Gómez, Juan Manuel Hernández, Rodrigo Juárez, Susana Leineker, Polo Montenegro, Iván Nevez, Mateo Oviedo, Hugo Pascucci, Héctor Pasquet, Juan Ignacio Pereira, Cristian Portela, Eduardo Reales, Fabián Ríos, Jere Romero, Eduardo Seval, Erika Schvaigert y Victoria Yani.

La actividad contará con entrada libre y gratuita.