Folclore en Guitarras ofrecerá una noche de ritmos litoraleños

El dúo Folclore en Guitarras, oriundo de la localidad santafesina de Esperanza, exhibirá por primera vez su disco de corta duración titulado De Buena Raíz este jueves 5 de noviembre a las 20:30 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, espacio situado en la esquina de las calles Carbó y 9 de Julio de Paraná, con el objetivo de compartir con el público paranaense una propuesta centrada en la música popular argentina y el rescate de las sonoridades de raíz.

La jornada musical incluirá la actuación de apertura a cargo de la formación local Arapoty Dúo, integrada por la cantante Agustina Monzón y el instrumentista Mauro Leyes.

La propuesta central de los músicos santafesinos Joel Herrera y Gastón Menguez abarca un trayecto sonoro por géneros representativos del cancionero patrio como zambas, chacareras, chamamés y valses, combinando adaptaciones instrumentales propias con pasajes de improvisación, lecturas poéticas y relatos sobre las composiciones elegidas.

La concreción de este material de estudio fue posible tras resultar seleccionado en la convocatoria de Apoyo a la Producción Cultural del programa Espacio Santafesino, perteneciente al Ministerio de Cultura, sumando a sus antecedentes la obtención de distinciones en el certamen Una Esperanza a Cosquín durante las ediciones de 2024 y 2025, junto con la medalla de oro en la categoría Ensamble de Guitarra en las Olimpíadas de Guitarra desarrolladas en Volos, Grecia, en el año 2025.

La apertura de la velada estará asignada a Arapoty Dúo, proyecto surgido en 2024 cuyo nombre remite al término guaraní que significa "el tiempo de la flor" y que orienta su trabajo hacia el cruce entre la poesía litoraleña y los ritmos de la región. El ensamble aborda obras del repertorio regional en géneros como el chamamé, el rasguido doble, la guarania y el gualambao, utilizando la guitarra de ocho cuerdas a cargo de Leyes y la voz de Monzón para abordar composiciones atravesadas por la lengua guaraní y el uso del jopara en las letras.

La función será de carácter arancelado. Para reservas, comunicarse al 343 6205172.