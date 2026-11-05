La Feria de las Colectividades tendrá una nueva edición este fin de semana

La Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Dirección General de Colectividades de Paraná organizan la trigésimo quinta edición de la Feria de las Colectividades junto con el octavo Festival Patio de Sabores de Colectividades para llevarse a cabo este sábado 7 de noviembre a partir de las 17 y el domingo 8 de noviembre desde las 11 en la Sala Mayo, espacio ubicado en el predio del Puerto Nuevo de la capital provincial.

La actividad tiene como propósito compartir las tradiciones, la gastronomía típica, la música y las danzas características de las distintas comunidades de orígenes inmigrantes presentes en la región. La iniciativa reunirá a diversas entidades locales que desplegarán carpas gastronómicas, puestos culturales y espectáculos escénicos para el público se acerque a la zona costera durante el fin de semana.

Entre las instituciones participantes se encontrará la Sociedad Alemana de Paraná Unsere Freunde, entidad que dispondrá de una carpa dedicada a la oferta culinaria y la cafetería germana. En dicho espacio se ofrecerán platos típicos como el Kraut Pirok, el tradicional Gulasch, la salchicha alemana acompañada con chucrut, además de especialidades de repostería como el Riwwel Kuchen y la torta alemana con crema, junto con variedades de cerveza artesanal en los estilos Rubia Tradicional, IPA y Honey.

De forma complementaria, la agrupación mantendrá un estand cultural de carácter informativo orientado a difundir las actividades deportivas de la institución, la historia y las costumbres de la comunidad alemana en la zona, ofreciendo también asesoramiento respecto de la inscripción a los cursos de idioma alemán que se dictan en su sede.

La programación artística incluirá una intervención en el escenario principal del evento, prevista para la noche del sábado a las 22:30, momento en el que se concretará la actuación en vivo del Ballet Los Entrerrianos, agrupación dirigida por la profesora Iris Weinzettel, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Alemana de Paraná.