Natalie Pérez presenta “Casa” este sábado en el Teatro 3 de Febrero

Natalie Perez, este sábado a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

La cantante y actriz llegará a Paraná con su quinto álbum de estudio, en el marco de una gira nacional. El concierto será este sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Natalie Pérez se presentará este sábado 7 de noviembre en Paraná con Casa, su quinto álbum de estudio, en el marco de una gira que recorre distintos escenarios del país.

El concierto comenzará a las 21 en el Teatro 3 de Febrero y combinará las canciones del nuevo material con temas que marcaron distintas etapas de la carrera musical de la artista.

Casa reúne 12 composiciones y marca una nueva etapa en el recorrido de Pérez, con una propuesta atravesada por distintos géneros y climas.

El álbum fue grabado en vivo con banda completa en los estudios Elefante Blanco, de Montevideo, y contó con la producción musical de Diego Matturro.

La propuesta escénica busca trasladar al vivo el universo del disco, con una puesta en la que la banda y la cercanía con el público ocupan un lugar central. El repertorio incluirá tanto las nuevas canciones como otras obras de sus trabajos anteriores.

Actriz y cantante, Natalie Pérez viene desarrollando en paralelo ambas facetas artísticas y en los últimos años consolidó un recorrido propio dentro de la música argentina.

Las entradas para la función en Paraná están disponibles a través de Gradatickets y también en la boletería del Teatro 3 de Febrero.

Además, se ofrece la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

La cita será este sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.