"Periodistas, lado B" llega con una segunda edición al Juan L. Ortiz

Periodistas de Paraná y de otras localidades entrerrianas participarán el sábado 7 de noviembre de la segunda edición de "Periodistas, lado B", una propuesta que reúne las producciones artísticas y los intereses que desarrollan quienes trabajan en los medios de comunicación por fuera de su actividad profesional. El encuentro comenzará a las 17 en el espacio cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita, y contará con una muestra de distintas disciplinas, una feria, intervenciones artísticas, charlas y una presentación teatral.

La iniciativa busca dar a conocer esas otras facetas de los trabajadores de prensa y generar un espacio de encuentro en el que puedan compartir sus creaciones y mostrar qué actividades realizan cuando no están ejerciendo el periodismo.

La propuesta surgió hace aproximadamente cinco o seis años, cuando se realizó una primera muestra en el espacio Chavela. Según contó Claudia Luero en Amanece que no es poco (Radio Plaza), la idea nació en el ámbito del entonces D14, bajo la dirección de Silvina Ríos, a partir de la inquietud de mostrar las producciones que muchos periodistas desarrollan durante su tiempo libre. Aquella primera experiencia fue más pequeña, pero permitió reunir a colegas que tenían otras búsquedas vinculadas con el arte.

Este año, la iniciativa volvió a ponerse en marcha a partir de una propuesta para recuperar ese espacio y convocar nuevamente a quienes habían participado de la primera edición.

"Estamos hablando de una muestra de arte que tiene que ver con lo que hacemos los periodistas cuando no somos periodistas, cuando no ejercemos nuestra profesión", explicó Luero. La organizadora destacó que el trabajo periodístico implica una exigencia dura y que desarrollar otras prácticas puede convertirse en una manera de recuperar energías y conectarse con intereses personales que quedan por fuera de la rutina laboral.

La segunda edición tendrá un formato que combinará exposición y feria, con producciones de distintos tipos y actividades que se desarrollarán a lo largo de la tarde. Entre las propuestas habrá acuarelas, vitrofusión, tejidos, arte decorativo y pinturas.

Luero mencionó especialmente la participación de Mónica Portillo, quien cuenta con una trayectoria artística que incluye exposiciones en el exterior y reconocimientos por sus obras. Sus trabajos llegaron a espacios de París, Nueva York, Italia y Londres, con premios y galardones que forman parte de su recorrido.

La organizadora también destacó la presencia de colegas como estará César Abraham, quien participará con su emprendimiento Aromas Pop, una propuesta que ya tiene presencia en distintas ferias y en espacios de venta de objetos de decoración.

También habrá una artista que llegará desde Santa Fe y que trabaja sobre lienzos a partir de fotografías que luego interviene con bordados, una técnica con la que combina imágenes y trabajo textil. A ella se sumará otra participante procedente de Córdoba, vinculada con el ámbito de formación universitaria de algunas de las organizadoras.

La programación incluirá, además, intervenciones que permitirán al público acercarse a otras actividades y conocimientos de los periodistas participantes. Una de ellas estará a cargo de Andrea Venturini, quien compartirá algunos de los secretos relacionados con la preparación del mate. La propuesta tendrá lugar cerca del comienzo de la jornada, a partir de las 17, y buscará poner en común saberes alrededor de una bebida que forma parte de la vida cotidiana y de la identidad cultural argentina.

A las 18 está prevista una intervención de Paola Ponroy, periodista que actualmente desarrolla una trayectoria vinculada con la astrología. La propuesta estará abierta al público para que las personas puedan conversar con ella y conocer parte de ese recorrido.

También participará el periodista Jorge Riani, ofreciendo un relato relacionado con la historia de la casa de Rodríguez Ibaguren. La intervención recuperará aspectos de ese edificio y de su pasado, a partir de imágenes y referencias sobre cómo era el lugar en otros tiempos.

El cierre tendrá una propuesta teatral a partir de "Cartas de amor", una obra que fue adaptada especialmente para esta ocasión por Carlos Aboldelli. La puesta estará a cargo de Claudia Luero y Sonia Fernández, y reunirá cartas vinculadas con distintas figuras y acontecimientos. Entre los materiales que se recuperarán aparecen escritos relacionados con personajes como Mariano Moreno y relatos sobre argentinos que formaron parte de episodios históricos, entre ellos la historia de una persona que viajó en el Titanic.

La entrada será libre y gratuita.