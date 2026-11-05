Proyecto Mate presentará en Paraná “Cada cierto tiempo”, su segundo disco

Proyecto Mate llegará desde Santa Fe el viernes 13 de noviembre al auditorio de la Escuela de Música.

El grupo santafesino llegará a la capital entrerriana para participar del ciclo Puentes, organizado por la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio. La presentación será el viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Prof. Walter Heinze, y contará con músicos invitados.

Proyecto Mate llegará a Paraná para presentar Cada cierto tiempo, su segundo trabajo discográfico, editado en septiembre de este año por el sello Shagrada Medra.

El concierto será el viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Prof. Walter Heinze, ubicado en Italia 61, y formará parte del ciclo Puentes, organizado por la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio en conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar.

La formación santafesina está integrada por Mauro Bertotti, en voz y producción general; Agustín Casenove, en guitarra, voz y arreglos; Luciano Stizzoli, en piano, voz y arreglos; Esteban Mannarino, en bajo; y Nahuel Ramayo, en batería, percusión y producción general.

Para esta presentación se sumarán como invitados a Luis Barbiero, en flauta; Erica Brown, en voz; y Alfonso Bekes, en guitarra. La fecha contará además con la participación de los músicos entrerrianos de La Ronda Trío.

Canciones desde el Litoral

Proyecto Mate se conformó en 2019 con la intención de desarrollar un repertorio propio a partir de los distintos procesos compositivos y de arreglos de sus integrantes.

Su propuesta aborda la música argentina desde experiencias vinculadas al Litoral, que se cruzan con nuevas narrativas, en particular aquellas atravesadas por lo urbano. En ese recorrido, el grupo trabaja sobre ritmos y sonoridades de la región, tanto desde la composición como desde la interpretación.

Cada cierto tiempo es el segundo álbum de la agrupación. El primero, Primera Molienda, fue publicado en marzo de 2022, también a través del sello Shagrada Medra.

Las entradas anticipadas para el concierto pueden adquirirse comunicándose al (343) 4640640.