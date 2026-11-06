Antonio Tarragó Ros presenta “El Alma Entrerriana” en Paraná con entrada libre y gratuita

Antonio Tarragó Ros, este sábado a las 20, en el CPC con entrada libre y gratuita.

El músico y acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará este sábado 7 de noviembre en Paraná El Alma Entrerriana, una obra dedicada a recuperar y difundir parte del patrimonio musical, histórico y cultural de Entre Ríos. La función comenzará a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne 48 temas tradicionales entrerrianos interpretados únicamente con acordeón, guitarra y voz, en un formato pensado para conservar la sonoridad característica de ese repertorio.

“Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo”, señaló Tarragó Ros al referirse al proyecto.

El músico donó la obra a la provincia con la intención de que pueda circular en escuelas y otros espacios culturales, y convertirse así en una herramienta de difusión del patrimonio entrerriano.

El trabajo excede, además, el plano estrictamente musical. El Alma Entrerriana se completa con cuatro fascículos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de la provincia, junto con 100 biografías de personalidades vinculadas con la historia y la cultura de Entre Ríos, entre próceres, poetas, científicos y artistas. El material incorpora también una selección de leyendas entrerrianas.

De ese modo, la iniciativa articula música, naturaleza, historia y memoria en una propuesta que busca poner en valor distintos componentes de la identidad provincial.

El espectáculo cuenta con el auspicio del Gobierno de Entre Ríos y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

La presentación será este sábado 7 de noviembre, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ubicado en San Martín 15. El acceso será libre y gratuito.