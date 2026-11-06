Don Osvaldo vuelve a Paraná en el tramo final de su gira 2026

Don Osvaldo, este sábado a las 21 en el club Echagüe.

La banda encabezada por Patricio Santos Fontanet se presentará este sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Club Echagüe, en 25 de Mayo 555. El grupo llega con “Zona Liberada”, su último trabajo editado en formato DVD.

La banda liderada por Patricio Santos Fontanet llega a la capital entrerriana con Zona Liberada, material editado en 2025 en formato DVD y que forma parte del repertorio que viene presentando durante este año en distintos escenarios del país.

A lo largo de 2026, Don Osvaldo pasó por Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Luis, Córdoba, Salta, San Juan y Mendoza. También realizó dos presentaciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

La fecha en Paraná integra el último tramo de ese recorrido antes del cierre de la gira.

Las entradas están disponibles a través de edenentradas.ar y también pueden adquirirse de manera presencial en Terco Tour, avenida Almafuerte 774, en Paraná, y en Tribus Club de Arte, República de Siria 3572, en Santa Fe. La producción informó además que se ofrecen hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

El recorrido de Don Osvaldo

Don Osvaldo comenzó su historia en septiembre de 2014, como continuidad del recorrido musical de Patricio Santos Fontanet después de Callejeros y Casi Justicia Social.

Desde entonces, el grupo editó tres discos de estudio: Casi Justicia Social, de 2015; Casi Justicia Social II, publicado en 2019; y Flor de Ceibo, de 2022. A ese catálogo se sumó en 2025 el DVD Zona Liberada.

Actualmente la banda está integrada por Patricio Santos Fontanet en voz y coros; Álvaro Puentes en guitarra; Christian Torrejón en bajo; Gabriel Geréz en piano, teclados y coros; Gastón Videla en guitarra y coros; Juan Falcone en percusión; Leopoldo Janin en saxo; y Luis Lamas en batería.

La presentación de este sábado marcará el regreso del grupo a Paraná en la recta final de un año en el que volvió a recorrer buena parte del país.