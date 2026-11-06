Fangio vuelve a Paraná a través del teatro

La obra "¿Ya pasó Fangio?", escrita por Carlos Saboldelli y dirigida por Marcelo Amorosi, se presentará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Casa Boulevard, en Paraná, con las actuaciones de Emilio Ruberto y Facundo Halle. La propuesta toma como punto de partida la visita del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 a la ciudad, en 1950, para construir una historia en la que se encuentran dos generaciones, con sus formas de hablar, sus costumbres y sus maneras de mirar el mundo. Las funciones serán en la Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80, el sábado a las 21 y el domingo a las 20:30.

La presencia de Juan Manuel Fangio en Paraná es el disparador de una historia que transcurre entre distintos tiempos. Ruberto interpreta a un abuelo de carácter cascarrabias, un hombre que parece quedar por momentos detenido en el pasado y que espera en una esquina el paso de la Maserati del corredor argentino. Frente a él está su nieto, un joven rockero que pertenece a otra generación y que se expresa con un lenguaje diferente, atravesado por palabras en inglés y por otros códigos propios de su época. "Es un texto muy intenso, muy tierno", describió Ruberto durante una entrevista a A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7).

La obra propone un encuentro entre dos formas de entender el mundo, aunque, como plantea la presentación de la propuesta, esas diferencias quizás no sean tan grandes como parecen. En ese cruce aparecen las distancias generacionales, pero también la posibilidad de reconocerse en el otro, comprender sus experiencias y revisar los vínculos familiares.

La dramaturgia trabaja con la mezcla de pasado y presente, mientras las emociones de los protagonistas se van encontrando a lo largo de la historia. Para llegar a esa construcción, Ruberto y Halle atravesaron varios meses de ensayos, un proceso que el actor definió como "intenso y necesario para encontrar las características de cada personaje". En su caso, el trabajo consistió en construir a un hombre mayor que por momentos se pierde entre sus recuerdos y el presente, mientras permanece atento a la posibilidad de que pase el auto de Fangio. La intención fue llevar aquella referencia a una situación teatral cercana, en la que el público pueda reconocer tanto las diferencias entre generaciones como algunos aspectos compartidos.

"¿Ya pasó Fangio?" es una nueva producción del grupo teatral El Guayabo y representa el tercer trabajo de Ruberto junto al dramaturgo Carlos Saboldelli. Antes participaron de "Gemelos", con dirección de Claudia Zaragoza, y de "Sos vos, Gardel", otra obra que recuperó la presencia del cantante Carlos Gardel en Paraná.

Ruberto también se refirió a la importancia de acercar esas referencias a públicos que quizás no tuvieron contacto con ellas. En ese sentido, comparó el conocimiento que hoy existe sobre figuras como Diego Maradona con el que puede haber alrededor de Fangio. Mientras las redes sociales mantienen presentes imágenes y registros del futbolista, señaló que el automovilista no tiene la misma circulación entre los más jóvenes. "De Fangio casi nadie sabe", sostuvo, al destacar el interés de llevar al escenario a personalidades que tuvieron un lugar importante en la historia argentina y que pueden ser redescubiertas a través del teatro.

El recorrido de Emilio Ruberto en la actuación comenzó mucho antes de sus trabajos recientes con Saboldelli. Durante la secundaria participaba en obras teatrales que se preparaban para las jornadas de entrega de libretas escolares. Recordó que en aquellas presentaciones interpretaban textos de Alejandro Casona y que las actuaciones servían para distender a las familias frente a las calificaciones.

Después, su camino profesional se orientó hacia el periodismo y la comunicación, actividades a las que se dedicó durante muchos años, aunque la inquietud por el teatro siguió presente. La posibilidad de volver a ese lenguaje apareció tiempo después, cuando surgió la oportunidad de trabajar junto a Saboldelli, una experiencia que lo llevó también a participar de un taller para continuar formándose.

"Me gusta mucho y siempre digo: ¿por qué no lo hice antes?", expresó Ruberto sobre su vínculo con la actuación. Actualmente, además de los ensayos y las funciones, continúa con su formación y ya tiene proyectos para participar en nuevas obras durante el próximo año.

El actor destacó que el teatro le permitió encontrar una actividad que desarrolla con intensidad y que vive con "mucha pasión, mucho amor".

Esta presentación se suma a una actividad teatral sostenida que se vive en Paraná, donde Ruberto observa una alta oferta de grupos y propuestas. El actor consideró que existen distintos espacios que impulsan la participación de personas jóvenes y adultas en la actividad, y valoró la posibilidad de seguir produciendo obras en la ciudad.

Las funciones serán en Casa Boulevard, en la Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80. La primera presentación tendrá lugar el sábado 7 de noviembre a las 21, mientras que la segunda será el domingo 8 a las 20:30.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y en puerta costarán $15.000. Las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 343 5128710 y 343 5190541.