Habrá una edición especial del Paseo Matero durante el fin de semana largo

La propuesta se desarrollará del viernes 6 al lunes 9 de noviembre, de 16 a 00, en la Costanera Baja (frente a la plaza Le Petit Pisant). Habrá patio gastronómico, artesanías y productos de emprendedores locales, con la posibilidad de extender el horario según la concurrencia del público.

Esta edición ampliada busca ofrecer una alternativa al aire libre tanto para los vecinos de Paraná y Santa Fe como para los turistas que visiten la ciudad durante el fin de semana largo.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que "el Paseo Matero es un espacio que funciona todos los fines de semana y se sostiene a partir del trabajo conjunto entre gastronómicos, los emprendedores y los artesanos".

Claudio Flores, del emprendimiento gastronómico Buen Fuego, manifestó sus expectativas de cara a las cuatro jornadas: "Los visitantes encontrarán una variada oferta gastronómica con sándwiches de vacío, choripanes, bondiolas, hamburguesas, empanadas y pizzas, entre otras alternativas". Además, destacó el acompañamiento del Municipio para contar con este espacio de trabajo.

En tanto, Paola Ortíz, emprendedora dedicada a la marroquinería, invitó a la comunidad a recorrer la feria: "Además de artículos de marroquinería, los visitantes podrán encontrar una gran variedad de trabajos artesanales y propuestas originales".

Ortíz remarcó también la importancia de contar con un espacio físico comercial: "Nos permite exhibir nuestros productos para que los clientes puedan verlos, tocarlos y elegirlos personalmente, una experiencia diferente a la venta por redes sociales. Agradecemos el acompañamiento de la Municipalidad porque este paseo representa una oportunidad laboral clave para todos los emprendedores".