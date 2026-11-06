La Escuela de Fotografía inaugura una muestra con los trabajos finales de sus alumnos

Alumnos de primer año de la Afper exhiben sus proyectos visuales en el cierre del ciclo lectivo.

Los estudiantes de primer año de la Escuela de Fotografía Profesional Roberto Prevedi llevarán a cabo la exposición y concurso anual de sus trabajos finales este viernes 6 de noviembre a las 20 en la sede de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos, ubicada en calle Pellegrini 585 de la ciudad de Paraná.

La muestra busca exhibir ante el público el proceso de aprendizaje técnico, la evolución de la mirada fotográfica y los resultados de las prácticas desarrolladas durante todo el ciclo lectivo.

La exhibición reunirá una serie de fotografías que reflejan el trayecto formativo de los ingresantes a la institución desde las primeras clases del año hasta la concreción de proyectos visuales con lenguaje propio. La propuesta se basa en un recorrido por diversas búsquedas estéticas y temáticas que abarcan el manejo de la luz, el encuadre, la composición y el dominio de la cámara fotográfica.

La actividad contará con entrada libre y gratuita.