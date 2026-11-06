La Noche de los Museos abre este viernes más de 150 espacios en Entre Ríos

La Noche de los Museos Entrerrianos este viernes de 19 a 24.

La propuesta se realizará este viernes 6 de noviembre, principalmente entre las 19 y las 24, con entrada libre y gratuita. En Paraná habrá un circuito entre las plazas San Miguel y Carbó, espectáculos, visitas a museos y edificios históricos y recorridos en el Bus Turístico.

Más de 150 instituciones culturales y patrimoniales de Entre Ríos abrirán sus puertas este viernes 6 de noviembre para una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos.

La jornada se desarrollará principalmente entre las 19 y las 24, con entrada libre y gratuita, y tendrá actividades en distintas localidades de la provincia. Habrá visitas guiadas, recorridos por edificios históricos, talleres, música, danza y propuestas gastronómicas.

En Paraná, buena parte de la actividad se concentrará en el circuito que une las plazas San Miguel y Carbó, donde funcionarán escenarios y espacios para recorrer a lo largo de la noche.

En Plaza San Miguel, el escenario Paso del Paraná comenzará su programación a las 20.45. Allí se presentarán la Orquesta Cunumí, Ignacio Sartori, Salmones de Río y La Centella.

En Plaza Carbó, en tanto, la danza ocupará el escenario desde las 19, con la participación de La Greda, Tango Boulevard, el Instituto Coreográfico Leonela Amato-Ariana Siebenhar, el Ballet 4 Horizontes de la Sociedad Italiana y el Casal de Catalunya.

A esa programación se sumarán los recorridos del Bus Turístico, organizado por la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR). Habrá dos salidas desde la Catedral, a las 19 y a las 21. Los lugares se asignarán por orden de llegada y no habrá reservas previas.

En la capital provincial participarán el Museo de Artesanías Carlos Asiain, en Urquiza 1239; el Museo Provincial de Bellas Artes, en Buenos Aires 355; el Museo Casa de Gobierno, en México y Córdoba; el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, en Gardel 62; y el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, en Buenos Aires 286.

El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, en Don Bosco 749, tendrá un horario diferente al resto de la programación y podrá visitarse de 10 a 14.30.

También formarán parte de la jornada el Archivo General de Entre Ríos, en Alameda de la Federación 222; la Biblioteca Provincial, en Alameda de la Federación 278; la Editorial de Entre Ríos, en 25 de Junio 39; la Capilla Norte de San Miguel, en Buenos Aires 428; y la Casa de la Cultura, en Carbó y 9 de Julio.

Se sumarán además el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y la Cinemateca provincial.

Casa de Gobierno también se suma

Las actividades en Casa de Gobierno comenzarán a las 18. Habrá una exposición de autos antiguos y la posibilidad de recorrer recintos, museos y salones históricos mediante códigos QR.

La programación alcanzará además a las cámaras de Diputados y Senadores y al Patio de Honor Central.

Fuera de Paraná participarán, entre otros espacios provinciales, el Museo Provincial de la Imagen, en Concordia, y el Museo Provincial Molino Forclaz, en Colón.

La Noche de los Museos se extenderá también a Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Federal, La Paz, Nogoyá, Victoria y Villaguay, entre otras localidades, además de aldeas y comunidades que abrirán durante la jornada sus espacios culturales y patrimoniales.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes. La programación completa, con horarios y actividades de cada localidad, puede consultarse a través de los canales oficiales de Cultura, de los municipios y de las instituciones que forman parte de esta edición.