La obra "Limonada" se presenta nuevamente en Casa Boulevard

Las actrices Sabina Piccini, Silvina Fontelles, Raquel Freijo y Lucía Tejera junto con el actor Tovio Velozo interpretarán nuevamente la pieza teatral "Limonada" este viernes 6 de noviembre a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. La obra fue escrita y dirigida por la dramaturga Elba Neme.

La trama sitúa la acción en la reunión de cuatro hermanos que se congregan con el propósito de concretar la celebración del cumpleaños de su padre fallecido, pero una disputa se desencadena a partir del interés por tomar posesión de la herencia patrimonial compuesta por 14.000 hectáreas del predio denominado "El Gran Limonal".

A lo largo del desarrollo de la historia, las ambiciones de los integrantes del grupo familiar se contraponen en un entramado de conspiraciones y secretos guardados, todo bajo la atenta mirada en silencio de la sirvienta de la propiedad, que observa el devenir de los acontecimientos e interrogantes sobre la posibilidad de hallar claridad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta el costo será de $20.000. Para reservas, comunicarse al 343 5101238.