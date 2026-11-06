Rosario del Tala vive la Expo Pymes 2026

Se podrá disfrutar de una amplia grilla de actividades durante el fin de semana.

Productores, empresarios, artesanos y emprendedores del centro entrerriano llevarán a cabo la Expo PyMEs Tala 2026 desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre en el Predio Multieventos de Rosario del Tala, con el objetivo de exhibir la capacidad productiva e industrial de la zona, brindar capacitaciones, promover la comercialización local y ofrecer espacios de entretenimiento familiar y espectáculos en vivo.

La iniciativa reunirá más de 150 stands pertenecientes a firmas comerciales, instituciones públicas, artesanos y trabajadores de la región. Además, a par habrá sectores de patios de comidas, áreas de recreación para niños y conferencias formativas.

La programación artística se pondrá en marcha este mismo viernes con las presentaciones del Taller de Danzas Flore-ser, la agrupación Zamberos, el solista Ariel Velázquez y el dúo integrado por Marinelli y Farías.

La grilla musical de la jornada inaugural continuará con la actuación del grupo Reflejos, la propuesta de Edu y Gastón, el show bailable a cargo de Eze La Voz Tropical y el cierre musical de La Musikera sobre el escenario principal.

Durante toda la tarde y la noche, el público podrá recorrer la muestra comercial y acceder a la oferta gastronómica distribuida en el predio.

Las actividades proseguirán el sábado 7 de noviembre con la apertura a cargo de la Escuela de Danzas Mili Sigales y la intervención del Taller Municipal Costeros del Gualeguay en las categorías de jóvenes y adultos.

La nómina de números artísticos para la segunda velada incluirá las actuaciones de Estilo Vargas, el Grupo Inocentes, la agrupación folclórica Litoral Mitá y el conjunto Cazadores, con el cierre de la fecha a cargo del músico uruguayo Matías Valdez.

La jornada de cierre tendrá lugar el domingo 8 de noviembre e iniciará con las muestras del Taller Municipal Costeros del Gualeguay en los segmentos infantiles y adultos, para dar paso al segmento musical encabezado por Franco Massignani, destacado en el ámbito del folclore nacional.

Luego, subirá al escenario Gonzalo Villarino para desarrollar su concierto tributo al rock argentino, seguido por la actuación chamamecera de Monchito Merlo. El final de la Expo PyMEs Tala 2026 estará a cargo de la cantante de cuarteto Valentina Márquez.

Las entradas están disponibles en Centralticket.