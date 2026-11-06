San Benito lanzó la segunda edición de su certamen de fotografía

Con la mira en los 150 años de la ciudad, San Benito abrió la inscripción para el Concurso Fotográfico Premio Ubaldo Pellarini.

La Municipalidad de San Benito puso en marcha la segunda edición del certamen fotográfico denominado "San Benito camino a los 150 años Premio Ubaldo Pellarini", con el objetivo de convocar a fotógrafos profesionales, aficionados y vecinos mayores de 16 años a registrar la identidad, la historia y el patrimonio local en el marco de los preparativos para el sesquicentenario de la localidad.

La iniciativa busca reunir obras que retraten los paisajes, la cultura, los personajes y la vida cotidiana del lugar.

La propuesta invita a los participantes a capturar aspectos vinculados a la memoria colectiva y a la transformación urbana o rural del territorio, con el fin de exponer diversas miradas sobre el entorno social y natural que conforma la comunidad.

De acuerdo con las pautas informadas por la organización, la inscripción y el envío de los trabajos se gestionan mediante este formulario, donde los concursantes pueden consultar las bases y condiciones en detalle para el encuadre, formato y presentación de las imágenes.

El certamen rinde homenaje a Ubaldo Pellarini, figura vinculada al acervo histórico de la zona.

La convocatoria estará disponible hasta el miércoles 2 de diciembre, y la instancia de premiación y reconocimiento se llevará adelante el domingo 6 del mismo mes durante el desarrollo de la Noche Navideña en el predio del Parque Vieytes.