Se desarrolla la primera edición argentina del Festival Internacional de Payasas Vabieka

La ciudad de Paraná recibe desde este viernes 6 y hasta el domingo 8 de noviembre una parte de la primera edición argentina del Festival Internacional de Payasas Vabieka, una propuesta nacida en Puebla, México, que reúne espectáculos, talleres y espacios de intercambio vinculados con el humor hecho por mujeres. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, con funciones destinadas a todos los públicos.

La iniciativa forma parte de una extensión del festival que se realiza desde hace ocho años en México y que, por primera vez, llega a la Argentina con sedes en Entre Ríos y Córdoba.

La llegada del encuentro al país se concretó a partir de los vínculos que se fueron construyendo entre las artistas que participan de sus distintas ediciones. Paula Righelato, artista circense de Paraná y una de las impulsoras de la propuesta en la provincia, contó a ANÁLISIS que tuvo la oportunidad de viajar y participar del festival en dos ocasiones. A partir de esas experiencias conoció a otras payasas argentinas y de distintos lugares del mundo que se reúnen cada año en Puebla. Según explicó, una vez que termina el encuentro en México suele surgir la posibilidad de organizar extensiones en otros países, una modalidad que ya tuvo experiencias en Costa Rica y Colombia, donde el festival llegó a realizar varias ediciones.

En esta oportunidad, esa posibilidad se concretó en Argentina, con Entre Ríos como una de las sedes y una programación que continuará durante la semana siguiente en Córdoba capital y San Cristóbal. La propuesta se extenderá del 6 al 15 de noviembre, aunque en Paraná las actividades estarán concentradas en el fin de semana largo.

El Vabieka es el primer y único festival internacional dedicado a las mujeres payasas. Sin embargo, con el crecimiento de la convocatoria, sus actividades comenzaron a incorporar otras expresiones artísticas y distintas formas de abordar el humor desde las artes escénicas. La programación incluirá payasería, circo, propuestas de teatro, títeres, narración y espacios de reflexión sobre el lugar de las mujeres como creadoras.

Para Righelato, esa característica es una de las particularidades que distingue al encuentro de otros festivales circenses y le da un sentido que va más allá de reunir espectáculos de distintas disciplinas.

"Siempre que se establece de alguna manera en cómo nombrar que es un festival de mujeres, lo que busca precisamente es poner en primera plana el trabajo de la mujer. Esto no quiere decir que los hombres estén excluidos de ninguna manera, incluso trabajan en el festival y en conjunto, pero sí que la presencia de la mujer esté adelante, esté a la vista", explicó. En ese sentido, consideró que la iniciativa permite mostrar otras formas de hacer humor y de vincularse con el público: "En general en la historia las mujeres hemos sido compañeras o acompañantes, pero nosotras tenemos una forma diferente de hacer humor, más amable, más empática y menos violenta. Entonces, es otra forma de conectar con los espectadores".

La programación en Paraná ya comenzó este viernes 6 de noviembre por la mañana, con dos funciones de "Son de Amour", a cargo de la Compañía Karen Tlahuizo, de México. Las presentaciones se están llevando adelante en la Escuela Normal Superior José María Torres, ubicada en la intersección de Corrientes y Urquiza, y estarán destinadas al público joven.

En paralelo, de 9 a 11, también se desarrolla en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Boulevard 250, el taller "Herramientas escénicas para docentes: voz, presencia y creatividad en el aula", a cargo de la especialista mexicana Irazema Hernández. La actividad está orientada especialmente a educadores de nivel inicial y jardines maternales que trabajan con niñas y niños de 0 a 4 años.

La primera jornada tendrá su cierre a las 20:30 en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171, con una propuesta destinada al público adulto. Allí se presentará "Frapuccina y los expresos", de la agrupación mexicana Iraclown, junto con la "Varieté Incorrecta", que reunirá a distintas artistas locales e invitadas. La varieté será presentada por Rosita y Garúa y contará con la participación de Carmen de Huerta, Ricarda, Liendra Devi, Izuki y Machika, Beti, Aiko, Pepita Pifia y Amapola. Se trata de una de las actividades que permitirá reunir en un mismo escenario diferentes números y estilos de humor, con la participación de artistas de la ciudad y de otros lugares. La entrada será a contribución voluntaria.

Righelato explicó que la organización de la programación buscó combinar propuestas para distintas edades y públicos. En ese sentido, destacó la presencia de funciones para las infancias, espectáculos para adultos y actividades de formación y debate. La intención es que el encuentro también funcione como un espacio de intercambio entre artistas, docentes y personas interesadas en conocer otras experiencias de creación.

La variedad de propuestas responde, además, a la amplitud que fue adquiriendo el festival desde sus primeras ediciones, al incorporar disciplinas y miradas que encuentran en el humor una forma de expresión.

Este sábado 7 de noviembre, a las 10, la programación continuará en el Centro Integrador Comunitario La Floresta, ubicado en la esquina de Burmeister y El Resero. Allí el grupo mexicano Iraclown presentará "La Pulga", un espectáculo destinado a las infancias, que tendrá entrada libre y gratuita. La obra tiene como protagonista a la pulga Mocosílaba y combina acrobacia, música y malabares en una propuesta circense pensada para compartir con niñas y niños.

Por la tarde, a las 17, la sede de la Escuela de Música, Danza y Teatro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, ubicada en Italia 61, recibirá la charla "Madres creadoras en tiempos de crianza". El encuentro estará a cargo de las artistas rosarinas Julia Lamas, Anabel González, Lucía Quiroga y Julia Livolti, y se desarrollará bajo la modalidad de aporte voluntario, con acceso abierto a todo público.

Sobre el sentido de esta actividad, Righelato señaló que se trata de una instancia abierta no solamente a quienes trabajan en el circo, sino también a todas las personas interesadas en pensar los vínculos entre la maternidad y la producción artística. "Es una charla abierta a todo público, a quienes estén interesados en conocer, debatir y encontrar formas de sostener y de crear mientras están criando", explicó.

La jornada del sábado finalizará a las 21 en La Salita de Perón, ubicada en Perón 648, con "DJ Set-Son y fiesta bailable", de la Compañía Karen Tlahuizo, de México. La función estará destinada al público adulto y se realizará también a contribución voluntaria.

El cierre de la sede entrerriana será el domingo 8 de noviembre en Barriletes, en Courreges 418, donde se desarrollará una grilla de tres espectáculos desde las 16. Todas las actividades de esa jornada estarán abiertas al público general y funcionarán bajo la modalidad de cooperación voluntaria.

La primera presentación será "Con A de Payasa", el unipersonal de clown y circo de la payasa Garúa, quien llegará desde Concordia.

A las 16:40 será el turno de "Las tres gracias", una intervención de una compañía escénica originaria de Puebla, México, especializada en humor, clown, bufón, cabaret y comedia.

Finalmente, a las 17, se presentará "Cenizas quedan... siempre", obra escrita por Héctor Presa e interpretada por el Grupo Ceniceres.

Para Righelato, la realización de esta primera extensión en Argentina también abre una posibilidad de continuidad y de crecimiento a partir de los vínculos entre artistas de distintas provincias. La organización no tiene definido todavía dónde se realizará una próxima edición, ya que la experiencia de este año puede dar lugar a que otras payasas se propongan como anfitrionas en diferentes lugares del país. De todos modos, la intención es que el encuentro vaya más allá de esta primera experiencia y permita seguir construyendo redes de trabajo y colaboración.