Comenzó la Fiesta Nacional de la Avicultura: Turf desafió la lluvia y el domingo cierra Soledad

La 32ª edición de la tradicional celebración comenzó este viernes en Crespo y continuará durante todo el fin de semana. Una persistente lluvia acompañó la actuación de Turf, con Joaquín Levinton al frente y un público que permaneció frente al escenario pese al mal tiempo. Este sábado llegará El Polaco y el domingo la fiesta tendrá su cierre con Soledad Pastorutti.

Crespo comenzó a vivir este viernes la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, uno de los encuentros más importantes de su calendario cultural y productivo. La celebración se desarrolla hasta este domingo en el predio ferial ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, con espectáculos musicales, gastronomía y distintas propuestas vinculadas con la identidad de la ciudad.

La primera jornada tuvo a Turf como principal atractivo y quedó marcada por la lluvia que comenzó a intensificarse después de las 22. Ante las condiciones meteorológicas, la organización decidió adelantar el recital de la banda, que originalmente estaba previsto para la medianoche.

A las 23.12, Joaquín Levinton y sus compañeros subieron al escenario mientras frente a ellos se multiplicaban los pilotos y paraguas. El agua no logró dispersar al público, que acompañó el espectáculo y coreó buena parte de las canciones.

Levinton agradeció en distintos momentos la permanencia de los seguidores pese al chaparrón. Durante el recital, Turf repasó canciones de distintas etapas de sus tres décadas de trayectoria, entre ellas Loco un poco, Cuatro personalidades, Pasos al costado y Magia blanca.

La apertura de la Fiesta había comenzado horas antes con el desfile tradicionalista, el corte de cintas y el acto oficial. La propuesta es organizada conjuntamente por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con participación de instituciones y sectores públicos y privados.

Este sábado, El Polaco

La actividad continuará este sábado 7 con una extensa programación en los diferentes espacios del predio.

En el escenario principal actuarán Maravillas Alemanas, desde las 20; Sinergia Folk–Academia de Danzas Femenina, a las 20.50; La Triple E, a las 21; Herencias Alemanas, a las 22; Sin Código, a las 22.40; y Pont a Bailar, a las 23.30. También se realizará, a las 21.50, un homenaje a Aurelio Feller.

El número central llegará pasada la medianoche: El Polaco está anunciado para las 0.15.

La Peña Joven tendrá, por su parte, las presentaciones de Meli Exner, Valentina Osorio, Somos Rock, Los del Quincho, Bettina Exner, Te Re Suena y DJ Santi Schneider. A las 20.30 habrá además una nueva instancia de “Picoteando”, con los Embajadores del Pollo al Disco preparando un menú para degustación.

La última jornada será este domingo 8 y tendrá como figura central a Soledad Pastorutti, encargada de cerrar la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura.

La programación del escenario principal comenzará a las 20 con la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario y Juan Manuel Bilat, que presentarán Entre Ríos en sinfonía, un homenaje a Jorge Méndez.

Luego actuarán Runa Kuyai, desde las 21; Juan Manuel Bilat, a las 22; y Los del Gualeyán, a las 22.40. La presentación de Soledad está prevista para las 23.55, como cierre artístico de las tres jornadas.

También habrá actividad en la Peña Joven, con Cani Strato, Abyssmo Rock, Nico Zetta, Estilo Vargas y La Triple E.

Otro de los atractivos del domingo será la segunda edición del concurso Pollo al Disco Solidario, que comenzará a las 19 en el sector gastronómico y cuya premiación se realizará durante la noche.

Así, después de una apertura atravesada por la lluvia pero sostenida por el público que acompañó a Turf, la Fiesta Nacional de la Avicultura afrontará sus dos jornadas restantes con El Polaco como figura de este sábado y Soledad Pastorutti a cargo del gran cierre del domingo.

Con información de Estación Plus y Municipalidad de Crespo.