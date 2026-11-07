Más de 150 espacios culturales y patrimoniales abrieron sus puertas en la Noche de los Museos Entrerrianos

Con más de 150 espacios culturales y patrimoniales abiertos en el territorio provincial se desarrolló una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, ofreciendo visitas guiadas, talleres y espectáculos de acceso libre y gratuito. El gobernador Rogelio Frigerio participó de las actividades en la capital provincial.

Este viernes el gobernador Rogelio Frigerio participó en Paraná de las actividades enmarcadas en una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos. La propuesta provincial sumó la apertura simultánea de 150 museos, instituciones y sitios patrimoniales en toda Entre Ríos -más de 45 de ellos concentrados en la capital provincial-, ofreciendo recorridos especiales, muestras, talleres y propuestas gastronómicas con la premisa de acercar el acervo cultural a vecinas, vecinos y visitantes.

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las propuestas.

Durante la recorrida por los espacios culturales de la capital, el gobernador expresó su satisfacción por el acompañamiento de la comunidad y destacó la constante apropiación pública de las iniciativas culturales. En ese contexto, el mandatario en declaraciones al portal oficial del Gobierno de Entre Ríos afirmó estar "muy contento por cómo la gente se apropia de esta jornada y disfruta de nuestro arte, de la historia también reflejada en nuestros museos", destacando asimismo su alegría por "esta movilización de tantos vecinos disfrutando de esta iniciativa".

Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, brindó precisiones sobre la gran concurrencia y la escala organizativa del evento. "Hay habilitados 150 espacios entre museos, instituciones, espacios patrimoniales en toda la provincia de Entre Ríos. En Paraná hay más de 45", detalló el funcionario.

Asimismo, confirmó que en el Museo Serrano los datos preliminares superaron las cifras del año anterior con el ingreso de más de 6.500 personas, y subrayó que la jornada es "una invitación a conocer el patrimonio de los entrerrianos, que nos pertenece a todos y que está en resguardo en estos espacios". Definió la iniciativa como "una gran invitación a que la gente conozca el patrimonio de todos los entrerrianos con actividades especialmente preparadas para que resulten atractivas".

En tanto, la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez, enfatizó el perfil comunitario de la propuesta y la articulación entre diversas instituciones locales. "Tenemos propuestas para todas las edades. Es un momento especial para venir en familia y recorrer los museos en este horario", sostuvo.

Resaltó además la conformación del circuito en la capital al mencionar la "cantidad de actividades que se sumaron, Casa de Gobierno como patrimonio, con tantos espacios abiertos y tantas instituciones en este corredor cultural que pudimos organizar entre plaza Carbó y plaza San Miguel". En ese sentido, valoró que otras instituciones como el Círculo Católico y las facultades se sumaran a este recorrido con los museos provinciales "y juntos, unidos a la Municipalidad, hemos logrado hacer de esta noche un momento hermoso".

La Noche de los Museos Entrerrianos es organizada de forma conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes, con el objetivo de promover el acceso equitativo al patrimonio cultural de la provincia y poner en valor sus recintos históricos.