La Feria de Colectividades continúa este domingo en Sala Mayo con gastronomía y espectáculos

La Feria de las Colectividades se completa este domingo en Sala Mayo.

La 35ª edición de la tradicional celebración y el 8° Festival Patio de Sabores tendrán este domingo su segunda y última jornada en Paraná. Habrá comidas típicas, más de 25 stands culturales y presentaciones artísticas, con entrada libre y gratuita.

La 35ª Feria de Colectividades de Paraná continuará este domingo 8 de noviembre en Sala Mayo, después de la jornada inaugural realizada el sábado. La propuesta reúne expresiones culturales, gastronomía y espectáculos de distintas comunidades radicadas en la ciudad y la región.

El predio tendrá actividad desde las 11 y durante el mediodía funcionarán las carpas gastronómicas. Por la tarde, desde las 17, volverán a abrir las propuestas de Sala Mayo y los espacios de comidas, mientras que las presentaciones artísticas comenzarán a las 17.30. El acceso es libre y gratuito.

La celebración reúne a más de 30 asociaciones y contempla, entre las dos jornadas, alrededor de 45 representaciones de música y danza, con agrupaciones de Paraná, del interior entrerriano y de provincias vecinas. También participan más de 13 comunidades con propuestas gastronómicas y se instalaron más de 25 stands dedicados a mostrar aspectos de sus respectivas identidades y tradiciones.

Uno de los atractivos centrales es precisamente la gastronomía. Las comidas son preparadas por integrantes de las propias colectividades, con recetas tradicionales y elaboración artesanal. Entre las diferentes opciones pueden encontrarse platos vinculados con las comunidades árabe, italiana, alemana y otras representaciones presentes en la feria.

José Gareis, presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, destacó el trabajo que realizan las instituciones para sostener el encuentro y el valor de preservar las recetas originales. “Es una oportunidad para disfrutar en familia de esta fiesta que tienen las colectividades, con sabores auténticos, con la receta preparada por las propias colectividades”, señaló.

La programación cultural también tiene continuidad este domingo. Entre las propuestas previstas aparece la participación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, incorporada por primera vez como institución de la comunidad, con actividades vinculadas con la cultura y la literatura.

Durante la jornada se realizará además una presentación de Diego Quiroga, cuya obra recupera historias de descendientes de inmigrantes pertenecientes a diferentes comunidades, entre ellas alemanes del Volga, integrantes de la colectividad hebrea, afroamericanos y sicilianos.

La Feria de Colectividades y el Festival Patio de Sabores son organizados por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

La segunda y última jornada de la celebración se desarrollará este domingo en Sala Mayo, en Puerto Nuevo, con gastronomía, stands culturales y espectáculos artísticos para recorrer distintas tradiciones sin salir de Paraná.