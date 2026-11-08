Murió Ricardo Dimotta, destacado acordeonista y referente del chamamé entrerriano

El villaguayense, que provenía de una destacada familia de músicos, murió este domingo a los 59 años.

El músico Ricardo Dimotta falleció este domingo a los 59 años. Fue un destacado acordeonista y compositor nacido en Villaguay, y era la tercera generación de músicos de la familia.

Dimotta era nieto del gran maestro y compositor Abelardo Dimotta e hijo de Armando Dimotta, continuando una de las estirpes más representativas del chamamé y la música litoraleña (incluyendo chamarritas y rasguidos dobles).

Según recordó AP Noticias, su estilo nacido de la herencia ancestral generó en sus interpretaciones una destacada sensibilidad en tonos menores, transportando la cadencia y nostalgia característicos del paisaje entrerriano.

Ha participado en múltiples escenarios y festivales emblemáticos del género, como la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes y el Festival de Chamamé de Federal y requerido en innumerables espectáculos, en los cuales su presencia ha sido figura esencial.

Su partida representa una gran pérdida para la cultura entrerriana y para el chamamé.

Fuente: Ahora.