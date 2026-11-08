Soledad cierra este domingo la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

La 32ª edición de la tradicional celebración llegará a su última jornada con Soledad Pastorutti como figura central. El sábado, El Polaco cerró la segunda noche ante un gran marco de público. La programación de este domingo comenzará a las 19 e incluirá música, gastronomía y una nueva edición del concurso Pollo al Disco Solidario.

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura llegará este domingo a su jornada de cierre en Crespo, con Soledad Pastorutti como principal figura de una programación que comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada.

La celebración, que comenzó el viernes en el predio ferial ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, tuvo durante sus dos primeras noches a Turf y El Polaco como números centrales. Este domingo será el turno de Soledad, cuya actuación está prevista para las 23.55.

El Polaco pasó por la segunda noche

Después de un comienzo marcado por la lluvia que acompañó el recital de Turf el viernes, el sábado presentó condiciones diferentes y una importante convocatoria de público.

El Polaco fue el encargado de cerrar la segunda noche. El cantante subió al escenario alrededor de la 1.15 de este domingo y extendió su presentación hasta aproximadamente las 2.10, con un repertorio atravesado por la cumbia.

Antes habían pasado por el escenario principal Maravillas Alemanas, Sinergia Folk–Academia de Danzas Femenina, La Triple E, Herencias Alemanas, Sin Código y Pont a Bailar.

La Peña Joven también mantuvo actividad durante toda la noche, con presentaciones de artistas y grupos de Crespo y la región.

El programa de este domingo

La última jornada comenzará a las 19 con la segunda edición del concurso Pollo al Disco Solidario, que se desarrollará en el sector de shows gastronómicos. La premiación está prevista para las 23.25 en el escenario principal.

La actividad artística comenzará a las 20 con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario y Juan Manuel Bilat, quienes interpretarán Entre Ríos en sinfonía, en homenaje a Jorge Méndez.

A las 21 será el turno de Runa Kuyai; a las 22, Juan Manuel Bilat; y desde las 22.40 se presentarán Los del Gualeyán.

El cierre llegará a las 23.55 con Soledad Pastorutti, quien tendrá a su cargo el espectáculo principal de la tercera y última noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La Peña Joven también contará con programación propia: Cani Strato actuará desde las 20.30; Abyssmo Rock, a las 21; Nico Zetta, a las 21.50; Estilo Vargas, a las 22.20; y La Triple E, desde las 23.

Las boleterías del predio estarán habilitadas desde las 18. Para residentes de Crespo y su ejido, la entrada de este domingo tiene un valor de 30.000 pesos, mientras que la general cuesta 45.000 pesos. Los menores de 16 años de Crespo y ejido ingresan gratis con DNI, al igual que los menores de 10 años en la categoría general. También hay beneficios para jubilados y personas con Certificado Único de Discapacidad.

La Fiesta Nacional de la Avicultura es organizada conjuntamente por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con participación de instituciones y sectores públicos y privados.

Después de la lluvia que acompañó a Turf en la apertura y de la noche de cumbia encabezada por El Polaco, Crespo se prepara para despedir este domingo tres jornadas de celebración con Soledad Pastorutti como protagonista del cierre.

Fuente: Municipalidad de Crespo.