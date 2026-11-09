Continúa el Ciclo Internacional de Narración Oral

El Departamento de la Mediana y Tercera Edad junto a la Coordinación del Club de Narradores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevarán a cabo una nueva etapa del Ciclo Internacional de Narración Oral "Formación + Espectáculo" entre este viernes 13 y este sábado 14 de noviembre en el Auditorio Rodolfo Walsh (Buenos Aires 389).

La propuesta comenzó sus actividades en el mes de septiembre integrando a narradores de Colombia, México y Argentina, y contará en esta oportunidad con la conducción del especialista Juan Tapia, encargado de talleres de formación y funciones escénicas.

La grilla para este viernes 13 de noviembre comenzará a las 20:30 con la presentación del espectáculo denominado "La furia de Hércules" en el auditorio de la facultad. Esta obra constituye una invitación a revivir el antiguo encanto de escuchar historias, abordando la mitología griega contada de la manera más simple y cercana posible mediante un viaje narrado a través de la vida, caída y ascenso del gran héroe de Grecia, y un recorrido que entrelaza el orden y la desmesura junto a la risa y la tragedia.

La jornada del sábado 14 tendrá lugar a las 10 con el taller titulado "Palabra y sonido: el arte de contar historias a viva voz", ámbito en el cual el disertante ofrecerá herramientas sobre el manejo del repertorio, los recursos sonoros de la voz y el oficio expresivo.

Para inscripciones, comunicarse al correo electrónico clubnarradorespna.dmyte@gmail.com o a través del 343 6113307.