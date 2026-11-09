Del 11 al 15 de noviembre, Concepción del Uruguay vivirá la sexta edición de la Feria de la Palabra

Cinco jornadas de literatura y cultura en la costa del Uruguay.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay llevará a cabo la sexta edición de la Feria y Semana de la Palabra del 11 al 15 de noviembre en la ciudad uruguayense, con el objetivo de homenajear al poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz a 130 años de su nacimiento.

Bajo el lema "Sauce, aura y mate", la propuesta rendirá tributo a la figura y legado de Juanele, nacido en Puerto Ruiz el 11 de junio de 1896 y considerado una de las voces fundamentales de la literatura litoraleña. La programación contemplará áreas destinadas a talleres de formación, presentaciones de libros, un sector infantil, improvisación verbal, intervenciones de payadores, cantautores y escritores, junto con estands de editoriales independientes y librerías de la provincia.

La edición 2026 de este encuentro busca dar continuidad a la consolidación alcanzada durante la convocatoria del año anterior, oportunidad en la que se superaron las previsiones de asistencia con la instalación de más de 20 estands pertenecientes a bibliotecas, librerías y sellos independientes de Entre Ríos.

En dicho antecedente, las ventas alcanzaron un volumen superior a los 1.500 ejemplares de libros, en el marco de una grilla que contuvo más de 35 actividades entre charlas, conferencias y un cierre musical que estuvo encabezado por el cantante Raly Barrionuevo.

De cara a los festejos de este año, la organización mantuvo reuniones de coordinación con referentes de las letras locales para estructurar el cronograma completo y articular acciones futuras como la Noche de las Librerías Navideña.

La consigna "Sauce, aura y mate" evoca el universo del autor de Gualeguay y propone a su figura como fuente de inspiración para los artistas y conferencistas que formarán parte del evento durante las cinco jornadas consecutivas de actividad.

Cronograma detallado:

Miércoles 11

A las 19. Taller para adolescencias "Abrir el poema, habitar la página". Coordinan Belén Sigot, María Celeste Biorda, Noel Pascal y Paula Aguilar. Colegio del Uruguay.

A las 20. Charla "Editorial El Miércoles, 10 Años de Cultura, Literatura, Periodismo e Historia". Invitada especial: Carina Resnisky. Planta alta de Bartolo.

Jueves 12

A las 16. Taller "Cita en los arroyuelos del Sauce", exposición y lecturas de Juan L. Ortiz, a cargo de Carla Rossi, Noel Pascal y Carla Schefler, en el Colegio del Uruguay.

A las 19. Taller de AGMER con lecturas de Juan. L. Ortiz, en el parador Costa Ingá (Isla del Puerto).

A las 20. Vigilia Poética con micrófono abierto, en Costa Ingá.

Viernes 13

A las 10. Taller de Literatura para Primeras Infancias con Nadia Fink (Bs. As.) de Editorial Chirimbote, en la carpa auditorio.

A las 10:30. Taller de Escritura "Cartografías de Juanele", a cargo de Stella Maris Marclay, en Plaza Ramírez.

A las 11. "El Aura Nuestra I"-Maru González presenta "Rodolfo y los Libros" y Celeste Pérez presenta "La Magia de nuestras Historias", en la carpa auditorio.

A las 12. Taller de Free Style con G-Fonk y Enzo Soto. Colegio del Uruguay.

A las 17. Seminario "130 años de Juanele" con Ferny Kosiak (Paraná), en el Auditorio Arturo Illia.

A las 17. Taller "Luna de Papel" presenta "Entre Ríos en Versos", en la carpa auditorio.

A las 18. "El Aura nuestra II", Marita Frontelli junto a Roberto Romani presenta "Sentires", Romani presenta "San Carlos un Castillo de leyenda" y Rubén Roude presenta "El Lapacho en el Folklore". Carpa auditorio.

A las 19. Charla "Historia poética del Tango", con el poeta Alejandro Szwarcman (Bs As), en la carpa auditorio.

A las 20. Inauguración de la 6° Feria de la Palabra. Discurso de apertura a cargo de Miguel Ángel Federik (Gualeguay) y Marianela Saavedra. (Gualeguay), en la carpa auditorio.

A las 21. "Luna de canciones", ronda de cantaurores con Nardo González Grupo, Naty Reynoso & Tinaí, y Cristian Godi Cuarteto, en plaza Ramírez.

Sábado 14

A las 9. "Caminando con Alejo Peyret" a cargo de Américo Schvartzman. Salida desde el Templo Masónico (8 de junio 878)

A las 9. Charla "¿Cómo publicar tu libro? De la Idea y el texto a la edición y publicación", de Editorial El Miércoles. En la carpa auditorio.

A las 10. Charla "Historia Poética del Tango" (segunda parte) con el poeta Alejandro Szwarcman (Bs As). Carpa auditorio.

A las 11. "El Aura Nuestra III". Federico Brugaletta presenta "Las políticas educativas en Entre Ríos. Pasado y presente de los vínculos nación-provincia". Federico Tálamo presenta "Escuela Pública: Revista académica de las y los Trabajadores de la Educación". Américo Schvartzman presenta "Alejo Peyret, el filósofo desconocido". Carpa auditorio

A las 17. Seminario "El Paisaje y lo social. No sólo lo atravesaba un río". La Dra. Alfonsina Kohan (Villaguay), diserta sobre Juan L. Ortiz, en el Auditorio Illia.

A las 17. "El Aura Nuestra IV", Claudio Morend presenta "El bosquejo tenue de tu silueta". Edgardo Rubinich presenta "Hojas Secas" y Ricardo Contard presenta "Mi Recreo". Carpa auditorio.

A las 18. Taller y Fiesta del Free Style, en Plaza Ramírez.

A las 18. "El Aura Nuestra V", Bettina Scotto presenta "Los caminos de Leonor". Mario Morasán presenta "La Histórica. Patrimonio, Monumentos y Escultura Pública de Concepción del Uruguay" Tomo 2. Marina Delorenzi presenta "Cuerpo que se hace signo". Carpa auditorio.

A las 19. "El Aura Nuestra VI" - Ana María González presenta "No basta con querer salvar un pájaro". Marcos Seyler presenta "Haikus de Entre Ríos. El cauce de la plomada", y Margarita Presas presenta "Todavía se detiene el sol enfrente de mi casa". Carpa Auditorio.

A las 19:30. Presentación del libro "Cementerio de Concepción del Uruguay", de Virginia Civetta y Carlos Ratto. Lugar: Cementerio municipal.

A las 20. "Escribir desde el Cuerpo" conversando con Alejandra Kamiya. Carpa Auditorio.

A las 21:15. Presentación de "Antología Guaranga 2". Taller escritura Mala Palabra, en la Carpa auditorio.

A las 22. Malena Guinzburg presenta su show de stand up "Querido diario...". Auditorio Carlos María Scelzi.

Domingo

A las 16. "El Aura Nuestra VII". Mariela Rodríguez Lombardi presenta "El Linaje". María Rosa Gianello presenta "La ruta de la constancia" y Tali Blaisten presenta "Yo soy yo". Carpa Auditorio.

A las 17. Seminario de payada y décimas con Wilson Saliwonzick, Nayla Beltrán y Santiago Lapine. Auditorio Illia.

A las 17. "El Aura Nuestra VIII". Ceferino Duarte presenta "Miedo en la piel". Liliana Maddalena presenta "Las hijas del silencio", Griselda Duran presenta "Cicatrices de oro II: Lo que se oculta", y Rubén Moscatelli presenta "La Isla". Carpa auditorio.

A las 18. Presentación de "El Taller de los Lunes", con Susy Quinteros, Valentina Gutiérrez, Luis Salvarezza, Betina Scotto, Marita Frontelli y Marcos Seyler. Carpa Auditorio.

A las 19. Gabriela Cabezón Cámara en la carpa auditorio.

A las 20:15. Presentación 21N: El día en que una ciudad entrerriana salvó la organización nacional", compilador: Martín Oliva.

A las 21. "Gaucho, Patria y Tradición, Una Revisión Cantada y Contada", con Wilson Saliwonszky, Nayla Beltrán y Santiago Lapine. Raperos invitados.

Horario de la carpas

-Viernes y sábado de 9 a 12:30 y de 17 a 22.

-Domingo de 16 a 22 .