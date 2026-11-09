"El arte del encuentro" tendrá una nueva edición en Oro Verde

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la administración del Jardín Botánico de Oro Verde llevarán a cabo el encuentro cultural y literario denominado "El arte del encuentro" este miércoles 11 de noviembre a partir de las 17 en el Jardín Botánico, ubicado sobre la Avenida de los Laureles en la localidad de Oro Verde, con el objetivo de compartir una ronda comunitaria de mate, ofrecer una cata guiada de yerba mate y promover la lectura colectiva del libro El arte de cebar. El lenguaje del mate, del escritor entrerriano Amaro Villanueva.

La convocatoria se mantendrá abierta a toda la comunidad e invita a las personas a concurrir con su propio equipo de mate para integrarse a las actividades programadas al aire libre.

La propuesta integrará la labor técnica de la sommelier de yerba mate Andrea Venturini, quien encabezará la instancia de degustación y análisis de distintas variedades del producto, explicando los aspectos vinculados a las propiedades, aromas y métodos de preparación de la infusión.

En simultáneo con la cata, los organizadores impulsarán un recorrido por las páginas del ensayo de Villanueva editado por el sello universitario, obra que indaga en los códigos sociales, los significados culturales y la dimensión antropológica de la costumbre del cebado en el territorio litoraleño.

La actividad será de acceso libre y gratuito.