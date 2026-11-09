Ignacio González Lowy compartirá su novela con el público

El escritor, docente y Licenciado en Comunicación Social Ignacio González Lowy dará a conocer su obra titulada Los Distintos este jueves 12 de noviembre a las 18:30 en el pasillo de la Biblioteca Celia Ortiz de Montoya, ubicada en el edificio de la Escuela Normal Superior José María Torres de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El encuentro contará con la participación del propio autor junto a los panelistas Iván Stiefel, Martín Tactagi y Silvina Suárez, además del acompañamiento musical a cargo del dúo A Pindá, encargado de repasar un repertorio centrado en la música popular latinoamericana y ritmos del folclore litoralense, sonoridades del norte argentino, candombe y murga uruguaya.

La publicación fue editada bajo el sello de Ana Editorial y propone un desarrollo argumental ambientado en el territorio entrerriano que aborda la historia de Mónica, una joven nacida con una condición congénita en el rostro, y de su padre Aníbal Geranio, un trabajador de oficio dedicado a la reparación de electrodomésticos en su taller domiciliario.

La trama se articula a partir de una acusación judicial y una denuncia que impactan en el núcleo familiar y desencadenan una huida desesperada hacia la costa marítima.

La entrada será libre y gratuita.