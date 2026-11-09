La Biblioteca Provincial llevará adelante una tarde de juegos de mesa modernos

La Asociación Cooperadora de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos junto con las agrupaciones Lúdicos del Litoral de Paraná y Cofradía Lúdica de Santa Fe llevarán a cabo una jornada recreativa denominada "Tarde de juegos de mesa modernos" este sábado 14 de noviembre de 16 a 19 en la sede de la institución provincial, situada en la Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná.

La iniciativa surge con el propósito de promover la cultura del juego de mesa a través de espacios de integración y ofrecer alternativas de ocio para la comunidad local.

La iniciativa reunirá por primera vez en este espacio a los colectivos de entusiastas de ambas orillas del río Paraná, que dispondrán de una selección de títulos de mesa modernos que abarcan diversas mecánicas como la estrategia, la cooperación, la gestión de recursos y la deducción. Durante las tres horas del encuentro, los integrantes de Lúdicos del Litoral y de Cofradía Lúdica asesorarán y enseñarán las reglas de cada juego, acompañando las partidas para facilitar la participación tanto de jugadores principiantes como de aquellos con experiencia previa en la disciplina.

La propuesta está orientada a personas mayores de 12 años y requiere del pago de un arancel destinado a colaborar con las actividades de la cooperadora.

La inscripción previa debe realizarse escribiendo un mensaje a @ludicos.del.litoral en Instagram.