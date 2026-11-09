Miles de personas participaron de la 35ª Feria de las Colectividades en Paraná

La actividad se realizó junto con el 8° Festival Patio de Sabores y reunió a más de 30 asociaciones.

La celebración reunió durante el fin de semana a más de 30 asociaciones en Sala Mayo, con gastronomía típica, stands culturales, talleres y más de 45 presentaciones artísticas. Desde la organización destacaron la participación del público y el trabajo sostenido de las colectividades.

La 35ª Feria de las Colectividades cerró este domingo en Sala Mayo después de dos jornadas con una importante convocatoria de público, propuestas gastronómicas, muestras culturales y más de 45 representaciones artísticas.

La actividad se realizó junto con el 8° Festival Patio de Sabores y reunió a más de 30 asociaciones, con organización de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, y el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

Durante el sábado y el domingo, vecinos, turistas y visitantes recorrieron los patios gastronómicos y los stands dedicados a distintas comunidades. Hubo comidas tradicionales, trajes típicos, talleres de danza, demostraciones de oficios y propuestas interactivas.

“Esta edición fue muy exitosa. Se vivió desde el inicio hasta el final en un ámbito muy cordial, de amistad y familiar”, señaló Sebastián Tommasi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades.

Tommasi destacó también la presencia de turistas y extranjeros y el interés que despertó el trabajo que desarrollan las organizaciones vinculadas con las colectividades.

El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, puso el acento en la tarea previa que realizan las asociaciones para llegar a cada edición.

“Las asociaciones trabajan durante meses en sus sedes sociales para preparar las comidas, los stands culturales y las presentaciones artísticas. Todo esto es genuino, artesanal y se hace con mucho amor”, sostuvo.

Gareis aseguró además que la respuesta del público superó las expectativas. “Estamos muy satisfechos de haber realizado una feria realmente muy linda, con mucha gente. Se vendió todo y funcionó muy bien”, expresó.

Sabores y tradiciones

Entre las colectividades presentes estuvo la de Alemanes del Volga. Su representante, Rubén Plaumer, calificó la participación como “espectacular desde todo punto de vista” y señaló que agotaron los productos gastronómicos que habían preparado.

En su espacio ofrecieron salchichas con chucrut y pirok, entre otros platos tradicionales. Plaumer destacó también la importancia de que la feria se sostenga año tras año y que cada comunidad pueda renovar sus propuestas sin perder su identidad.

Una de las novedades fue la incorporación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, constituida el 21 de septiembre de este año y que participó por primera vez del encuentro.

Su representante, Silvia Patricia Tófalo, explicó que la institución reúne a descendientes y referentes de la región italiana de Basilicata, integrada por las provincias de Potenza y Matera.

También estuvo presente la Colectividad Eslovena. Teresita Morales de Princich recordó que la inmigración eslovena llegó a Entre Ríos en 1879 y que la asociación local está próxima a cumplir 24 años.

En su stand gastronómico ofrecieron potica, strudel de manzana y papa y budines con frutos secos. La propuesta cultural incluyó huevos pintados, una tradición vinculada con la celebración de Pascua, además de bordados, artesanías, cuadros y actividades para distintas edades.

La Feria de las Colectividades cerró así una nueva edición con dos jornadas de intensa actividad en Sala Mayo y con el trabajo de asociaciones que, año tras año, encuentran en el encuentro un espacio para mostrar y transmitir parte de su historia, sus costumbres y sus sabores.