Natalie Pérez hizo del Teatro 3 de Febrero su casa

Con el Teatro 3 de Febrero colmado, Natalie Pérez presentó el sábado por la noche en Paraná su último disco, Casa. Hubo canciones, baile, humor, una puesta que aprovechó su veta de actriz y una cercanía constante con el público. La noche comenzó con un “feliz cumpleaños” y terminó con ella cerrando la puerta de esa casa armada sobre el escenario.

Natalie Pérez abrió las puertas de su Casa en Paraná y un Teatro 3 de Febrero colmado fue a visitarla.

En el living había un sofá, un teléfono y algunos objetos cotidianos. Natalie entraba, salía, se sentaba, recorría el espacio, atendía el teléfono. No permanecía quieta detrás del micrófono: iba y venía por esa casa mientras las canciones avanzaban.

Apenas contó que había llegado a Paraná con 40 años, desde la platea empezó a escucharse el “feliz cumpleaños”. Había cumplido pocos días antes. Hubo saludos, gritos desde las primeras filas y hasta regalos que intentaban hacerle llegar.

“¡Qué alegría estar acá! ¡Qué alegría estar en este teatro tan espectacular! Es hermoso, realmente”, expresó tras la presentación.

La conversación con el público apareció una y otra vez. Preguntó si todos eran de Paraná y enseguida alguien gritó “¡Concordia!”. Ella respondió, siguió el juego y más tarde volvió a buscar a la platea: “Hola, ¿hablo con la gente de Paraná?”, dijo antes de cantar Algo tiene. Y ahí también apareció la actriz.

Pérez se mueve con soltura en escena. Aprovecha el espacio, juega con la escenografía, se cruza con los músicos, cambia de registro y sostiene el diálogo con el público sin perder el hilo del show. Una pareja de bailarines acompañó varias canciones con escenas y movimientos que se integraron con naturalidad a lo que ocurría en el living.

La mitad de mi vida fue el primer tema. Después tomó la guitarra para Lo peor de mí, en un momento más despojado.

Las canciones de Casa fueron llegando entre pequeños relatos. Antes de una de ellas contó que, mientras componía el disco, alguien había aparecido en su vida y la tenía un poco obsesionada. Durante una semana, dijo, soñó con esa persona.

“En vez de contarlo, se lo voy a cantar”. Y siguió la canción. Pasaron Crisis, Toda la semana y Consuelo. Más tarde presentó Te quiero y nada más como “un himno a los atorrantes”. Hubo momentos más melódicos, otros más bailables y escenas en las que volvió a aprovechar los objetos de la casa.

En un tramo reunió a los músicos en ronda en una juntada en el living, y arrancó Porque sí. Después llegaron Último día, Pegaditos y 7, que introdujo con una referencia a los siete pecados capitales.

Para Black Sheep las luces bajaron y aparecieron las linternas. Natalie y la pareja de bailarines las usaron en escena mientras el sonido se volvía más electrónico y el teatro cambiaba otra vez de clima.

Después contó que soñaba cosas locas, que a veces se aburría y que de una fiesta había salido otra canción. La entrada fue para Trae hielo el DJ.

Con Un montón, buena parte de la platea se levantó, empezó a bailar entre las butacas y el show entró en su tramo más festivo. Necesito y Detox mantuvieron al público de pie.

Poco después de cumplirse una hora, Natalie comenzó a despedirse con la Casa llena y la platea todavía bailando. Entonces cantó Mi casa. “Gracias por venir a mi casa. Ojalá que transformen su casa en un lugar hermoso”, dijo.

El final estaba cerca, quedaba Rock de mis viejos. Con ese tema, saludó y abandonó el escenario.

Natalie Pérez había llegado a Paraná para presentar Casa. Durante algo más de una hora la habitó, la llenó de canciones, músicos, bailarines y público. Después, como corresponde al final de una visita, cerró.