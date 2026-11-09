“Oro en polvo”, una propuesta de danza teatro que estrena este viernes en La Vieja Usina

"Oro en polvo" se estrena este viernes a las 21, en La Vieja Usina.

Cinco bailarines ponen el cuerpo a una obra atravesada por el fracaso, la repetición y la desilusión. La función será este viernes 13 de noviembre, a las 21, en La Vieja Usina.

Oro en polvo, una nueva propuesta de danza teatro, se estrenará este viernes 13 de noviembre a las 21 en La Vieja Usina, en Paraná.

La obra reúne en escena a Fernanda Álvarez, Romina Fuentes, Gastón Onetto, Pablo Vallejo y Sara Van Dembroucke, bajo la dirección de Daniela Osella y con dramaturgia de creación colectiva.

La propuesta parte de una imagen potente: cinco bailarines que arrojan sus fracasos en “un taigeto interminable”. A partir de allí, carreras en redondo, repeticiones que fallan, contiendas y decepciones van construyendo una pregunta sobre aquello que permanece cuando la desilusión y el paso del tiempo ya hicieron su trabajo.

El espectáculo se presenta como “un salto de realidad” y trabaja desde el cruce entre danza y teatro, con una puesta que pone el cuerpo en el centro de la escena y explora el desgaste, la insistencia y la posibilidad de volver a empezar.

La música está a cargo de Judith de León, mientras que el vestuario fue realizado por Mili Rodman y Rin Calzados. El diseño gráfico corresponde a Mariux Ballesteros y la producción general es de Grupo Championes y La Rueda Teatro.

La función se realizará en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861. Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que jubilados y estudiantes abonarán 13.000 pesos. Las reservas pueden realizarse al 343 5207032.

El espectáculo cuenta con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).