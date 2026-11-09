Pilar Policano se presenta junto a la Sinfónica de Entre Ríos

Un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará este sábado 14 de noviembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná). La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La velada tendrá la dirección artística de Luis Gorelik y la presencia de Guillermo Scarabino como director invitado. En esta oportunidad, la función contará con la especial participación de la joven violinista argentina Pilar Policano para abordar el Concierto para violín y orquesta Nº 3 de W. A. Mozart, en un programa que incluirá además, como punto saliente del repertorio, el estreno en Entre Ríos de la Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev.

Sobre la solista

Pilar Policano nació en Buenos Aires en 2007 y es una de las violinistas jóvenes más destacadas de la escena internacional actual, con múltiples premios obtenidos en Europa, América y Asia, y presentaciones junto a prestigiosas orquestas del mundo.

Nacida en Buenos Aires en 2007, comenzó a tocar el violín a los seis años en la Orquesta Escuela de Lanús. En 2022 se mudó a Viena con su familia para continuar sus estudios con el destacado profesor Boris Kuschnir en la Universidad de Música y Artes de la Ciudad de Viena (MUK) . En Argentina estuvo bajo la tutela del maestro Rafael Gíntoli.

Ganadora del Arthur-Waser Award 2025, del 1er Lugar del Ilona Fehér International Violin Competition 2026, del Grand Prix de la V Yankelevitch International Violin Competition, ganadora del 5to Concurso Jóvenes Intérpretes María Paula Alonso de Ruiz Martínez, del 1er Premio en la categoría Junior del International Violino Competition de San Petersburgo, ganadora absoluta del Dinu Lipatti Competition 2025 y del 1er Premio del Nouvelles Etoiles International Competition de París 2022, obtuvo numerosos premios en concursos celebrados en Argentina, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Rumania, España, Eslovenia, Rusia, Croacia, México y Estonia.

Ampliamente reconocida en su país natal, en 2022 fue distinguida con el premio "Revelación del Año" por Radio Nacional Clásica y recientemente, recibió el "Premio a la Mejor Solista Argentina 2025", otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina.

Actuó como solista junto a importantes orquestas, entre ellas la Luzerner Sinfonieorchester, Orquesta Filarmónica de Minas Gerais, Orchestre de Chambre du Luxembourg, Sinfonieorchester Liechtenstein, Orquesta del Teatro Petruzzelli, Orquesta Sinfónica de Colombia, Orquesta de la Radio y Televisión Serbia, Orchester & Chor der Universität Bremen, Elbląska Orkiestra Kameralna y Filarmónica de Pitești. En Argentina ha actuado junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina y la mayoría de las orquestas del país.

Se presentó en prestigiosas salas de concierto, entre ellas el KKL Luzern, la Philharmonie Luxembourg, Die Glocke Bremen, el Teatro Colón de Buenos Aires, Victoria Hall de Ginebra, el Teatro Petruzzelli de Bari, Palais Ehrbar Saal de Viena, Minas Gerais Hall, la Academia Liszt de Budapest, el CCK y el Coliseo de Buenos Aires, así como el Kolarac Hall de Belgrado, recibiendo gran ovación del público.

En abril de 2023, Pilar fue invitada a actuar para el Papa Francisco durante su visita a Hungría.

Fue alumna del prestigioso "Perlman Music Program Summer School" en New York (EEUU), donde en 2023 y 2024 estudió con Itzhak Perlman y Li Lin.

Además, participó en Ozawa Academie, Ginebra (2025), "Liechtenstein Musikakademie" (2024), "The Morningside Music Bridge" en el Conservatorio de New England, Boston (EE.UU.) (2022), en el Festival Internacional "Moscow Meets Friends", Rusia (2021) y en el “Festival 7 Lagos”, Argentina (2020). E s becaria de la Fundación Gautier Capuçon desde el año 2026.

Recibió inspiración de artistas y profesores internacionales como Itzahk Perlman, Li Lin, Vadim Gluzman, Dymitri Sitkovetsky y Sadao Harada.

También participó en festivales como el Vaduz Music Festival (Liechtenstein), y el Engadin Festival (Suiza). Contó con el apoyo del Mozarteum Argentino recibiendo en 2022 y 2023 la Beca Teresa Grüneisen, siendo la becaria más joven en la historia de la Institución y también en 2023 la Beca Georg and Ferdinand Porak. Fue titular de becas del Fondo Nacional de las Artes 2019 , ganó el "Stuart Holland Memorial Award" 2022 y la beca Arkady Fomin 2024.

El director invitado: Guillermo Scarabino

Poseedor de una sólida formación musical y académica que incluye títulos de grado en Composición (Universidad Nacional de Rosario) y de posgrado en Teoría Musical, estudió Dirección Orquestal con la guía de los maestros Washington Castro, Laszlo Halasz, Igor Markevitch y Hans Svarowsky. En Argentina ejerció la titularidad de las orquestas Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y Académica del Teatro Colón, al frente de la cual realizó presentaciones en festivales de Inglaterra, Alemania y Suiza.

Cuenta con una vasta trayectoria docente e internacional, tal es así que dictó cursos y seminarios en universidades y programas de perfeccionamiento orquestal de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. En el ámbito institucional fue Decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA (donde es Profesor Consulto), Decano de la Facultad de Artes y Diseño de la U. N. de Cuyo, y se desempeñó como Director del Instituto Superior de Arte y Director de Producción Artística del Teatro Colón.

Fue reconocido con premios de la Fundación Konex, la Fundación Héctor I. Astengo y la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, además de distinciones otorgadas por entidades de América y Europa. Integró jurados internacionales de concurso en Buenos Aires, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, e integra la Academia Nacional de Bellas Artes, institución que presidió en el período 2019-2021.

Sobre la obra: Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev

La Séptima Sinfonía fue la última gran obra que Prokofiev llegó a completar. Fue compuesta en sus últimos años de vida, en un contexto marcado por la censura de su música tras las purgas culturales soviéticas de 1948 y el arresto de su primera esposa, Lina, situaciones que lo llevaron a componer en el temor y la pobreza.

Encargada para la División de Radio Infantil Soviética, la sencillez de su enfoque oculta corrientes expresivas más profundas dentro de su estructura en cuatro movimientos. La obra transita por un Moderato inicial de carácter melancólico y nostálgico, un vals enérgico con abundantes efectos instrumentales, un Andante espressivo de tono cálido y un desenfrenado finale que culmina de forma enigmática. Durante los ensayos previos al estreno, el director le sugirió reescribir el final para hacerlo más optimista y así poder aspirar al Premio Stalin de primera clase (que conllevaba 100.000 rublos). Prokofiev accedió a la sugerencia y elaboró esa coda revisada —que añade al final una repetición del material inicial del finale— la cual fue publicada como un suplemento de la partitura.