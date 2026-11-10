Aura inaugura una nueva exposición con artistas de Victoria

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, inaugura la exposición "Volver a Tejernos", de las artistas de Victoria, Diana Campos y Berenice Canet. Será este viernes 13 de noviembre a las 20 en el espacio ubicado en Alameda de la Federación 557, en Paraná.

"Volver a Tejernos" consiste en una instalación artística e interactiva que invita al espectador a detener la marcha para ingresar a un espacio de encuentro, reparación y memoria. Con el arte textil como un lenguaje de resistencia, propone un ciclo donde destejer no es un acto de destrucción, sino una disección necesaria del pasado; y volver a tejer es un manifiesto de resiliencia colectiva. Al utilizar prendas que pertenecieron a personas reales, la lana deja de ser solo materia prima para convertirse en un contenedor de ADN emocional, tiempo vivido y cuidados transferidos.

Es el tercer proyecto que el jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus seleccionó (sin orden de mérito) a través de una convocatoria pública y federal para la temporada 2026. A lo largo del año ya se expusieron Refugio para la ausencia y el deseo del Colectivo Refugio Mutante compuesto por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella (Paraná); y el proyecto individual Refugio, de Diego Abu Arab (Gualeguaychú). Además, se realizaron talleres, ferias y visitas guiadas.

La entrada es libre y gratuita.