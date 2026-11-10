Club de Lectura y merienda, una nueva propuesta en Paraná

La librería abre un espacio de encuentros quincenales de literatura y merienda.

La librería Yenny y el espacio gastronómico Café Minuan llevarán a cabo los encuentros quincenales del Club de Lectura a partir de las próximas semanas en el local de la Peatonal San Martín 732, entre las calles Cervantes y Andrés Pazos de la ciudad de Paraná.

La propuesta estará coordinada por la especializada María Eugenia Puig Arnau y se desarrollará periódicamente con la modalidad de reuniones cada quince días.

La dinámica del club buscará profundizar en el análisis de cada libro con el acompañamiento permanente de la docente a cargo, quien coordinará los debates. Cada una de las reuniones integrará el servicio de merienda para los participantes.

Las personas interesadas en sumarse a la iniciativa deben comunicarse al 343 5310920.