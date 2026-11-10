Continúa el ciclo de cine en la sala Saltimbanquis

Cine Club Musidora exhibirá la producción cinematográfica Tres adioses este miércoles 11 de noviembre a las 20:30 en la sala del teatro Saltimbanquis, ubicada en la calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de continuar con su programación de cine independiente y ofrecer al público local la proyección del más reciente largometraje de la realizadora española Isabel Coixet.

La propuesta del espacio pondrá en pantalla esta coproducción italo-española ambientada en Roma que aborda los procesos de separación de pareja.

El largometraje fue estrenado en 2025 bajo la dirección de Isabel Coixet y con guion elaborado por Enrico Audenino en colaboración con la cineasta catalana y se encuentra basado en la obra literaria Tres cuencos. Rituales para un año en crisis, escrita por la autora italiana Michela Murgia.

La trama sigue la historia de Marta y Antonio, interpretados por los actores Alba Rohrwacher y Elio Germano, en una historia que aborda las etapas emocionales, las rupturas y las reconstrucciones personales tras el fin de una relación sentimental.

El recorrido del film en el circuito internacional incluye el reconocimiento del público en el Festival de Cine Inédito de Mérida, donde obtuvo la máxima calificación en la historia del certamen, además de haber sido galardonada con los premios a Mejor Dirección y Premio del Público en el Festival de Cine Español de Nantes durante su gira por certámenes europeos.

La película cuenta con la producción de las compañías Cattleya, Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm, Buenapinta Media, Bteam Prods, Colosé Producciones y Perdición Films, y la participación de las señales Max y Sky.

La proyección dará inicio de manera puntual.