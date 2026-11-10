Feria Bohemia: se abrió la convocatoria a feriantes para la edición de este domingo

Abrieron los últimos cupos para feriantes interesados en sumarse al encuentro en Casa Encendida.

El equipo organizador de la Feria Bohemia llevará a cabo la inauguración de su proyecto temático denominado "Primera Travesía" este domingo 15 de noviembre en el horario de 16 a 20 en el espacio cultural Casa Encendida, ubicado en la calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de reunir en un mismo espacio de encuentro a emprendedores holísticos, artesanos, anticuarios, artistas plásticos y creadores con producción propia.

La convocatoria propone una dinámica donde el público podrá acudir caracterizado como personajes alegóricos, de fantasía, figuras mágicas, anime o referentes de sus series favoritas.

La estructura del paseo estará dividida en tres universos temáticos para alojar a los diferentes rubros de expositores y prestadores de servicios. El primer universo estará dedicado al esoterismo y las disciplinas holísticas, agrupando consultas y lecturas de tarot, runas y diversos oráculos, prestaciones de servicios de bienestar, venta de mazos, bibliografía especializada, herramientas para practicantes de magia, objetos rituales de intención, velas, sahumerios, cristales, amuletos y hierbas.

El segundo universo abarcará los tesoros vintage y las antigüedades, con puestos enfocados en la venta de piezas decorativas antiguas, ropa seleccionada de segunda mano, vestidos, polleras, calzado, carteras, accesorios con historia y artículos coleccionables.

Y el tercer universo concentrará el trabajo de artesanos y creadores independientes, incluyendo indumentaria intervenida, cosmética y perfumería artesanal, varitas, objetos hechos a mano, creaciones plásticas y la exhibición de producciones originales desarrolladas por ilustradores y artistas visuales.

La propuesta incorporará un servicio continuo de cantina y cafetería con meriendas, bebidas y productos dulces.

En cuanto a la convocatoria de feriantes, la organización informó que el período de inscripción y recepción de postulaciones se mantendrá habilitado hasta este jueves 12 de noviembre inclusive.

Las personas interesadas en sumar sus stands o solicitar información sobre las condiciones de participación deberán comunicarse al 343 4568003.

La entrada será libre y gratuita.