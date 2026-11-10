General Racedo celebra una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición

Una día para disfrutar de la música, el baile, la comida y el emprendedurismo.

La Asociación Cooperadora de la Escuela NINA Número 11, la Escuela Secundaria Número 13 Almafuerte y la modalidad nocturna llevará a cabo la trigésima quinta edición de la Fiesta Provincial de la Tradición este sábado 14 de noviembre a partir de las 18 en el Salón del Grupo Motta, en General Racedo y sus arterias linderas.

La iniciativa busca recaudar fondos destinados a cubrir arreglos de infraestructura y gastos de mantenimiento del edificio escolar al que asisten alrededor de 125 alumnos de la primaria y estudiantes provenientes de Crespo, Etchevehere y zonas rurales vecinas.

El evento tendrá su apertura en la esquina del establecimiento sobre la rotonda pública con la interpretación del Pericón Nacional por parte del alumnado, seguido por un trayecto ceremonial hacia la Iglesia para efectuar una ofrenda floral en canastas, el arriado del Pabellón Nacional y el posterior traslado del público hacia el salón del Grupo Motta para el desarrollo del cronograma artístico.

Las actividades de la tarde contemplarán sobre el escenario las presentaciones de baile preparadas por estudiantes de los niveles primario y secundario, las demostraciones del Taller Infantil de Danzas Folclóricas de General Racedo, la participación del espacio Punto Digital de la localidad y la actuación del grupo de danzas Yerá proveniente de la ciudad de Crespo.

Llegada la noche, el recuento de números musicales continuará con la peña folclórica protagonizada por los conjuntos Ecos del Norte, Los Entrerrianos del Chamamé y Tolato Trío, sumando en el tramo final de la madrugada una propuesta de cumbia a cargo del grupo La Sin Nombre.

El predio contará además con un paseo ferial ubicado en una calle lindante cortada al tránsito, donde unos 45 emprendedores de distintos puntos de la región exhibirán y venderán sus productos.

El servicio de cantina estará administrado por los padres de la cooperadora con la venta de tortas fritas, choripanes y bebidas a precios accesibles.

La organización precisó que el acceso a todo el evento se mantendrá con modalidad de entrada voluntaria.