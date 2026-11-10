Juan Laurentino Ortiz en Córdoba

(…) Iremos todos hasta nuestro extremo límite,

nos perderemos en la hora del don con la sonrisa

anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra.

“Para que los hombres” Juan Laurentino (Juanele) Ortiz

Sí, aunque usted no lo crea, Juanele estuvo este sábado 7 de noviembre en Córdoba y más precisamente en Villa General Belgrano. Las poesías, imágenes y canciones de sus letras transformaron al salón cultural en barranca de rio, en sombra de sauces y en un espacio donde se celebró la misa laica donde el público recitó al unísono la confesión, el llamado o podríamos decir el credo “Para que los hombres”.

Previa a la puesta en escena contamos con la visita de Ferny Kosiak, que presentó su libro “Juanele mítico” que nos dio pie a conversar, conocer y profundizar en la poesía militante, objetiva y comprometida de Juan Laurentino Ortiz. “Poesía que transmite misticismo, religiosidad profunda e incluso nos acerca al Tao, ese camino poético espiritual de la China” dijeron desde el público. Kosiak había presentado este trabajo en la feria del libro en Rumipal esa mañana y nos contó de la relación de este poeta con la poesía china.

La idea, gestión y realización fue del Rubén “Chango” Pirola, con quién comparto el espacio del Coro Comunal de Villa Ciudad Parque y una amistad silenciosa. Este músico nos permitió profundizar en la poética, en la mística y en el compromiso de Juanele. El título de la obra “Este paisaje es mi alma” revela que se trata de un viaje por -precisamente- los paisajes reales y propios del escritor. Rubén cuenta que el título surgió de una frase con la que se sintió atravesada una amiga al haber leído algunos de los poemas que él le había facilitado.

Ante una sala llena de casi cien personas el director de cine y teatro Pablo Sciutto, gestor también del emprendimiento teatral “Calma o vaca”, escenificó la obra con una variación de luces, sonidos y movimientos, dignos del cine con mayúsculas, ayudado por la coreógrafa Mariela Carri. La orilla, el río y el agua estuvieron presentes en una fuente de vidrio que contenía el preciado líquido y que sirvió de bebida, de efecto lúdico y de símbolo agregando vida a la poética de Ortiz.

Los efectos sonoros y visuales que daban marco al recitado de la poesía, tan de la tierra, del río y de los pájaros, fueron diseñados por Avril Traetta y Pablo de la Hera. La poesía encontró una resonancia y emotividad muy bien lograda por Gustavo Firpo, Adriana Ucha, Lalo Garduño y Carolina Moreno. Letras y palabras no solo recitadas, sino interpretadas emotiva, espiritual y vivazmente.El Chango, acompañado por su guitarra y entrerriano de nacimiento, nos presentó los poemas musicalizados del poeta del Paraná junto a Luchi Mustoni, Pam Vicente, Sergio Favot y Mara Brisighelli. Cabe destacar que Pirola tiene doce Poemas musicalizados y otras en proceso de composición. La serie de “Canciones con Poesía de Juanele” y otras inspiradas en sus letras las ha denominado “Juaneleanas”.De este trabajo interpretó: “Solidario destino de río” (inspirada en “Fui al río”), “Lluvia”, “Duérmete mi niño”, “Señor” y “Canción otoñal” (inspirada en “¡Que bien extraño el Otoño!”) Pirola cuenta que “Juaneleanas” es una propuesta, que surgió a principios de este año, para celebrar los 130 años del nacimiento de Ortiz y que fuera presentada en Córdoba junto al periodista y locutor cordobés Chacho Marzetti.

Sobre el escenario las sutilezas de movimiento y sugerencia de neblinas y aguas por medio de tules, agilidad y danza dieron un aire de profundidad a la poesía cantada, del profético chamán de la palabra, nacido en Puerto Ruiz en 1896. El elenco estaba compuesto por Carmen Leal, Martina Cabral Carri, Irina Kuschill y Patrik Leal.

El momento culminante fue la misa laica con el recitado junto al público del poema “Para que los hombres” que es el “Ars poético” de Juan Laurentino Ortiz quien dejó este mundo y la obra, apreciada por muchos y condenada por otros, en Paraná en la primavera de 1978. Una obra que rescata el sentir, la poesía y las letras de Juanele elevándolo un poquito más a la categoría de mito, no solo en Entre Ríos, sino también en Córdoba.

(*) Waldemar Oscar von Hof es pastor de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata y escritor.