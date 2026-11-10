La Ronda Trío y Proyecto Mate encabezarán una nueva fecha del Ciclo Puentes

El Ciclo Puentes organiza un encuentro musical con la actuación simultánea de las agrupaciones La Ronda Trío y el conjunto santafesino Proyecto Mate este viernes 13 de noviembre, desde las 21, en el Auditorio Profesor Walter Heinze ubicado en la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

La agrupación La Ronda Trío llevará al escenario un repertorio centrado en el folclore latinoamericano y la armonía vocal, estructurado de forma especial en el marco de las conmemoraciones por el 50° aniversario del golpe cívico-militar para rendir homenaje a la resistencia cultural y a la continuidad de las expresiones autóctonas del suelo entrerriano.

La formación integrada por las voces de Maxi Ferrari, Beco Ferrari y Eri Brown sumará en esta oportunidad la participación de músicos invitados en instrumentos de percusión.

La formación santafesina Proyecto Mate acudirá a la capital entrerriana para exhibir las composiciones de su nuevo material discográfico titulado Cada cierto tiempo, editado en septiembre de 2026 bajo el sello Shagrada Medra.

El quinteto surgido a mediados del año 2019 se encuentra compuesto por el vocalista Mauro Bertotti, el guitarrista y arreglador Agustín Casenove, el pianista y arreglador Luciano Stizzoli, el bajista Esteban Mannarino y el baterista y percusionista Nahuel Ramayo.

La agrupación aborda la música argentina desde una perspectiva regional donde convergen las vivencias del litoral con narrativas urbanas. En su trayectoria, se encuentra la publicación previa del álbum Primera Molienda lanzado en marzo de 2022 por la misma casa discográfica.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y la reserva puede hacerse al 343 4640640. En puerta, el costo de la entrada será de $20.000.