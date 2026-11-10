Una muestra fotográfica sobre el protagonismo de las mujeres en la política

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos llevará a cabo la inauguración de la muestra fotográfica titulada "El Partido Peronista Femenino 1949-1955" el martes 17 de noviembre a las 18 en el Museo Martiniano Leguizamón, ubicado en calle Buenos Aires 286 de la ciudad de Paraná.

La propuesta invita a la comunidad a recorrer la historia política nacional, recuperar la memoria y reconocer el protagonismo que tuvieron las mujeres durante el proceso de organización e institucionalización de ese espacio partidario a nivel provincial y nacional.

La jornada de apertura incluirá una serie de exposiciones a cargo de especialistas invitadas y quedará habilitada con entrada libre y gratuita para todo público hasta el jueves 4 de diciembre inclusive.

Para la apertura de la muestra, la programación contempla el desarrollo de una charla abierta compartida entre la Doctora Carolina Barry, Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Académica correspondiente de la Academia Nacional de la Historia y docente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, junto a la Licenciada Patricia Lucero, profesional de trayectoria en la enseñanza universitaria pública y privada, consultora en programas de reforma educativa y autora de artículos en publicaciones especializadas.

Barry abordará el eje "Escribir la historia del peronismo: mujeres, provincias y Nación" a partir de los estudios condensados en el Diccionario histórico del peronismo, mientras que Lucero expondrá sobre "El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos: la militancia de las mujeres y las claves de su organización y expansión", rescatando testimonios y antecedentes de la estructura partidaria en el territorio entrerriano.

La exhibición se podrá visitar de manera libre y gratuita, de martes a viernes, en el horario de 8 a 13 y de 15 a 20; los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; y los días domingos y feriados de 9 a 12.