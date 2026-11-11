Casa Madre organiza "Eras Fest", una jornada con bingo musical y talleres

El espacio cultural ubicado en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná llevará a cabo una jornada temática denominada "Eras Fest" este domingo 15 de noviembre en el horario de 17 a medianoche, una propuesta de encuentro recreativo para los seguidores de la música pop y de la cantante Taylor Swift a través de juegos musicales, talleres de producción artística, un circuito de feriantes y la proyección audiovisual de un film.

El esquema de actividades paralelas incorporará una mesita de trabajo continuo a cargo de K Studio Producciones para el dictado del taller interactivo de scrapbooking, una propuesta enfocada en la confección individual de collages y álbumes de recortes personalizados con imágenes de artistas pop. Las personas interesadas en sumarse a este espacio podrán acceder a un pack de insumos con un costo de $5.000 que incluirá impresiones fotográficas, hojas, láminas de stickers y bloc de notas memo pads.

En simultáneo, el espacio coordinará el Bingo Musical Swiftie, una competencia de reconocimiento de canciones de las diferentes etapas discográficas de la artista donde los participantes deberán marcar en sus cartones las melodías que identifiquen para sumar puntos y acceder a premios aportados por los estands de la feria temática.

El juego se organizará en dos rondas principales, a las 17 y las 19, y la adquisición de los cartones tiene un valor de $5.000 por una unidad y de $9.000 en caso de optar por la compra de dos unidades.

La entrada será libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través de este formulario.