El FICER presentó su octava edición: habrá 70 películas, nueve salas y nuevas secciones

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) presentó oficialmente su octava edición.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná. La apertura será con Glaxo, de Benjamín Naishtat, que tendrá allí su estreno nacional. Habrá competencias, homenajes, funciones especiales, cine de terror y fantasía, actividades formativas y propuestas que cruzarán al audiovisual con otras artes.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) presentó oficialmente este miércoles su octava edición, que se desarrollará del martes 24 al domingo 29 de noviembre en distintos espacios de Paraná. Durante seis jornadas se proyectarán 70 películas argentinas y extranjeras, habrá competencias, estrenos, homenajes, actividades de formación y una programación especial que volverá a poner al cine entrerriano en un lugar central.

La película elegida para la apertura será Glaxo, el nuevo largometraje de Benjamín Naishtat, que tendrá en Paraná su estreno nacional y cuenta con la actuación de Lali Espósito.

Uno de los cambios de esta edición será la incorporación de dos directoras artísticas: Florencia Curi y Betania Cappato, quienes trabajaron junto a un equipo de programadores en la curaduría de las distintas secciones.

Curi explicó que la búsqueda apuntó a construir una programación vinculada con la identidad del territorio, pero también capaz de proponer nuevos desafíos a un público que definió como particularmente cinéfilo.

Cappato, en tanto, destacó que el cine entrerriano volverá a ocupar un espacio relevante. Dentro de esa línea se incorporará la sección Orillas, dedicada a producciones de la región, y se mantendrá la competencia de cortometrajes entrerrianos, con premios del Jurado Oficial y del Jurado Joven.

Además, los cortometrajes que no ingresaron a la selección competitiva tendrán una instancia especial de exhibición durante la jornada de cierre.

Las proyecciones se distribuirán en nueve salas y espacios de la ciudad. Entre ellos estarán la sala principal del Centro Provincial de Convenciones, Cinemas Las Tipas, Cine Círculo, la Sala Noble y la Cinemateca del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), y la Sala Kuttel de La Vieja Usina.

También habrá funciones al aire libre y propuestas en el domo del Mirador TEC Inmersivo.

Una de las funciones especiales tendrá como protagonista a Tiempos modernos, de Charles Chaplin, con acompañamiento en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelik.

Terror, fantasía y grandes nombres

La programación se organizará en ocho secciones e incluirá 16 producciones en competencia, entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos.

Este año se sumará además Vórtice – Habitantes de otros mundos, una nueva sección dedicada al terror y la fantasía.

Entre los títulos destacados se encuentran dos estrenos internacionales de películas dirigidas por Valentina Maurel y Meritxell Colell, realizadoras cuyos trabajos fueron reconocidos en festivales como Cannes y Locarno.

La clausura estará a cargo de El hombre más solitario de la ciudad, de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

También habrá un homenaje a Adolfo Aristarain dentro de Cinemateca Presenta, sección que reunirá copias restauradas, películas recuperadas y obras consideradas parte del patrimonio cinematográfico.

Espacio para la producción regional

El FORUM del FICER, destinado a la coproducción regional, tendrá este año 14 proyectos seleccionados. Durante tres jornadas, sus responsables participarán de instancias de formación e intercambio con productores y referentes de la industria.

La programación se completará con mesas de debate, masterclasses, encuentros con directores y protagonistas, música en vivo, activaciones artísticas, talleres para infancias y jóvenes y distintas experiencias vinculadas con el audiovisual.

Durante la presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la continuidad del festival como política pública y su importancia tanto para los realizadores como para el acceso del público.

Por su parte, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, sostuvo que esta octava edición estará marcada por el crecimiento del festival y por una identidad cada vez más consolidada.

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos y el Senado provincial.