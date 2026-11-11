El Forum convoca a productores y directores a acreditarse para participar en sus actividades

El espacio de industria del sector audiovisual del centro y litoral convoca a inscribirse hasta el 18 de noviembre para participar de charlas, debates, conferencias, espacios de networking y reuniones con representantes de la industria audiovisual. Forum se desarrollará en la 8° Edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), desde el martes 24 hasta el jueves 26 de noviembre, en Paraná.

La acreditación incluye: ingreso y participación en todas las actividades del Forum; charlas, debates y conferencias; espacios de networking y reuniones de intercambio con players de industria (sujetas a disponibilidad para quienes tengan proyectos).

Cabe recordar que el Foro de Coproducción Regional serán tres jornadas; un espacio para conectar, intercambiar experiencias, generar vínculos y nuevas oportunidades para el cine de la región.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado de Entre Ríos.