Este fin de semana llega la Fiesta Provincial de las Aldeas

El Municipio de Aldea Brasilera llevará a cabo la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas este sábado 14 de noviembre a partir de las 19, en el predio del Club San José, con el fin de poner en valor las tradiciones de las comunidades de inmigrantes.

Para la jornada, la grilla integrará espectáculos en vivo de diversos géneros musicales, un certamen recreativo de juegos germánicos, presentaciones de agrupaciones de danza y un espacio infantil.

La programación artística sobre el escenario principal contará con las actuaciones de Mario Pereyra, Gerardo Farías, Gildas Bailanta, Los Majestuosos del Chamamé, Grupo Tentación y La Nueva Herencia, además de la participación de diversos grupos coreográficos que desplegarán cuadros de baile tradicional durante el desarrollo de la velada.

De forma paralela a la grilla de espectáculos, el predio dispondrá de un patio gastronómico con comidas típicas y bebidas, un paseo con estands de artesanos y emprendedores de la región, y un sector de juegos donde el público podrá participar de competencias de destreza.

La organización confirmó que se podrá ingresar con sillones propios para disfrutar del predio de manera cómoda, quedando prohibido el acceso con conservadoras.

Las entradas anticipadas podrán adquirirse de manera presencial en la sede de la Municipalidad de Aldea Brasilera hasta este viernes 13 de noviembre a las 11. También está habilitada la venta de tickets online a través de 1000tickets. Menores de 12 años ingresan sin cargo.