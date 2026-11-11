La Biblioteca Popular coordina una jornada de cine dedicada a Dostoyevsky

La Casa de Rusia en Paraná, en un trabajo conjunto con la Biblioteca Popular del Paraná, llevará a cabo la proyección de la película 26 días de la vida de Dostoyevsky este viernes 13 de noviembre a las 20:30 en la sede de la institución, situada en la calle Buenos Aires 256 de la capital provincial.

La propuesta busca conmemorar el 205º aniversario del nacimiento del novelista ruso Fiódor Dostoyevsky y acercar a los espectadores una producción cinematográfica que refleja el proceso creativo del autor, nacido el 11 de noviembre de 1821 y consolidado como una de las figuras más influyentes en las letras universales de los siglos XIX y XX.

La pieza audiovisual a exhibirse corresponde a una obra biográfica lanzada en 1981 bajo la dirección del cineasta soviético Alexandr Zarkhi. La trama del largometraje reconstruye un pasaje verídico de la biografía del escritor acontecido durante el año 1866, período en el cual Dostoyevsky se vio forzado a asumir un apremiante compromiso contractual con un editor para saldar algunas deudas económicas. Dicho acuerdo legal le imponía el desafío de redactar de manera íntegra y entregar la novela El jugador en un plazo perentorio de apenas 26 días, marco cronológico y vivencial que la película retrata para mostrar la metodología de trabajo dictada a su taquígrafa y el contexto de urgencia que rodeó la gestación de una de sus publicaciones más destacadas.

La actividad estará abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita.