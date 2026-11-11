Música por la Paz mantiene abierta la convocatoria para cantantes y coreutas de la región

La Universidad Autónoma de Entre Ríos impulsa la cuarta edición del tradicional concierto titulado "Música por la Paz" durante el próximo mes de diciembre en distintos puntos de la ciudad de Paraná, con el objetivo de reunir a músicos, docentes, estudiantes y coreutas de la comunidad provincial para interpretar las obras Misa Criolla y Navidad Nuestra compuestas por el autor santafesino Ariel Ramírez.

En el marco del proceso preparatorio para las presentaciones agendadas, se abrió la convocatoria dirigida a coreutas y cantantes que posean experiencia previa en agrupaciones corales o que hayan ejecutado anteriormente el repertorio de Ramírez, que podrán sumarse a los ensayos semanales que se llevan a cabo los días miércoles a las 19 en la Asociación Verdiana de Paraná, ubicada en calle Perú 235.

Las personas interesadas en integrar el elenco vocal deberán concurrir al lugar para realizar una prueba de voz con el maestro Miguel Oti Gómez, en vistas a conformar el grupo de ensamble que actuará bajo la dirección general del músico Nicolás Faes Micheloud.

El proyecto institucional persigue como finalidad renovar el acercamiento del público a la expresividad y espiritualidad de estas producciones musicales universales, entendiendo a las piezas Misa Criolla y Navidad Nuestra como una manifestación de fe y como un mensaje asociado al anhelo compartido de paz que atraviesa a diversas culturas humanas a nivel global.

El repertorio seleccionado destaca por su amplia trascendencia internacional, habiendo sido interpretado por artistas y elencos de múltiples países y manteniéndose como la única obra musical de origen argentino con publicación impresa en la totalidad de los continentes.

La grilla del ciclo itinerante confirmada para la edición 2026 contempla tres presentaciones principales distribuidas en la capital entrerriana durante la primera quincena de diciembre. El itinerario comenzará el domingo 13 de diciembre con un concierto al aire libre en la plaza Juan José Valle del barrio Anacleto Medina Sur, continuando el miércoles 16 de diciembre con una presentación en el templo de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa situada en el barrio La Milagrosa, y culminando el domingo 20 de diciembre con la concreción del concierto central en el edificio de la Catedral Metropolitana de Paraná.

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